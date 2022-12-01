تشكيل كندا - 4 تبديلات.. وألفونسو ديفيز يقود الهجوم أمام المغرب

أجرى جون هيردمان 3 تغييرات في تشكيل مباراته الأخيرة في كأس العالم 2022.

كندا ودعت البطولة بعدما فقدت حظوظها في التأهل بعد خسارة المباراة السابقة أمام كرواتيا.

ودخل الرباعي سام أديكوجبي ومارك أنتوني كاي، وجونثان أوسوريو بالإضافة إلى جونيور هويليت.

وجاء التشكيل كالآتي:

حارس مرمى: ميلان بوريان.

الدفاع: أليستاير جونستون – ستيفين فيتوريا – كمال ميلار - سام أديكوجبي.

الوسط: مارك أنتوني كاي – جونثان أوسوريو – ألفونسو ديفيز.

الهجوم: تاجون بوكانان – كايل لارين – جونيور هويليت.

كندا خسرت الجولة الأولى أمام بلجيكا بهدف مقابل لا شيء. خسارة شهدت إهدار كندا لركلة جزاء عن طريق ألفونسو ديفيز.