تشكيل المغرب - تبديلان أمام كندا.. وعودة بونو

الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 15:32

كتب : FilGoal

هدف عبد الحميد صابيري مع المغرب أمام بلجيكا

دفع وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب بـ عبد الحميد صابيري بدلا من سليم أملاح في تغيير أسود أطلس أمام كندا.

كما عاد ياسين بونو لحراسة مرمى المغرب أمام كندا بعد استبداله قبل انطلاق مواجهة بلجيكا الأخيرة بسبب شعوره بدوار.

ويلعب منتخب المغرب أمام كندا في ختام منافسات المجموعة السادسة.

أخبار متعلقة:
بن عطية: المغرب لا يخاف أحد.. وينقصنا هذا اللاعب غياب حكيمي وأملاح عن مران المغرب قبل مواجهة كندا في كأس العالم كورتوا يوضح لماذا لم يصافح لاعبي المغرب عقب الخسارة تقارير: جزائري ومغربي على رادار ليفربول

ويحتاج أسود أطلس للفوز بأي نتيجة أو التعادل من أجل حسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

اقرأ:كأس العالم – المغرب.. الأسود ستزأر مهما كان الثمن

وجاء تشكيل المغرب كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: نصير مزراوي - نايف أكرد - رومان سايس - أشرف حكيمي

الوسط: سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - عبد الحميد صابيري

الهجوم: سفيان بوفال - يوسف النصيري - حكيم زياش

وجمع منتخب المغرب 4 نقاط من أول مباراتين بتعادل أمام كرواتيا وفوز على بلجيكا.

ويحل منتخب أسود أطلس في المركز الثاني خلف كرواتيا بفارق الأهداف.

أما منتخب كندا ففقد حظوظه في التأهل بتذيل الترتيب بلا رصيد من النقاط بخسارتين.

وسبق وواجه منتخب المغرب نظيره الكندي في ثلاث مناسبات سابقة جميعها كانت مباريات ودية، وفاز أسود أطلس بمباراتين مقابل تعادل وحيد.

وكانت المواجهة الأخيرة في عام 2016 وانتهت بفوز المغرب بأربعة أهداف دون مقابل.

اقرأ:قصص وحكايات فريق المغرب

كأس العالم المغرب مونديال
نرشح لكم
هل يلمح للاعتزال الدولي؟ مولر: إن كانت هذه مباراتي الأخيرة فقد كانت مسيرة ممتعة مؤتمر فلاهوفيتش عن الفضيحة المزعومة: بعض الناس يشعرون بالملل ولا يهمهم سوى إيذاء صربيا كرنفال في الجول - صديق براندت المفضل.. هافيرتز رجل مباراة ألمانيا وكوستاريكا كأس العالم - موعد مباراة اليابان أمام كرواتيا في ثمن النهائي.. القنوات الناقلة كرنفال في الجول – يرتدي نفس الجوارب منذ 5 سنوات.. أو تاناكا رجل مباراة اليابان وإسبانيا كأس العالم - موعد مباراة المغرب أمام إسبانيا في ثمن النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق من البيت إلى برلين برلين تسقط.. ألمانيا تودع كأس العالم من الدور الأول للنسخة الثانية على التوالي
أخر الأخبار
هل يلمح للاعتزال الدولي؟ مولر: إن كانت هذه مباراتي الأخيرة فقد كانت مسيرة ممتعة 25 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر فلاهوفيتش عن الفضيحة المزعومة: بعض الناس يشعرون بالملل ولا يهمهم سوى إيذاء صربيا 27 دقيقة | قطر 2022
كرنفال في الجول - صديق براندت المفضل.. هافيرتز رجل مباراة ألمانيا وكوستاريكا 28 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - موعد مباراة اليابان أمام كرواتيا في ثمن النهائي.. القنوات الناقلة 31 دقيقة | قطر 2022
كرنفال في الجول – يرتدي نفس الجوارب منذ 5 سنوات.. أو تاناكا رجل مباراة اليابان وإسبانيا 42 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - موعد مباراة المغرب أمام إسبانيا في ثمن النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 43 دقيقة | قطر 2022
من البيت إلى برلين 46 دقيقة | قطر 2022
برلين تسقط.. ألمانيا تودع كأس العالم من الدور الأول للنسخة الثانية على التوالي 50 دقيقة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الاتحاد الإيراني يخاطب فيفا لمعاقبة أمريكا بسبب لفظ الجلالة 2 انتهت كأس العالم - السعودية (1)-(2) المكسيك.. وداعا للثنائي الأخضر 3 سرقة غير مكتملة (2) 4 حارس ويلز يدخل تاريخ كأس العالم من الباب الخلفي