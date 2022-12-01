تشكيل المغرب - تبديلان أمام كندا.. وعودة بونو

دفع وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب بـ عبد الحميد صابيري بدلا من سليم أملاح في تغيير أسود أطلس أمام كندا.

كما عاد ياسين بونو لحراسة مرمى المغرب أمام كندا بعد استبداله قبل انطلاق مواجهة بلجيكا الأخيرة بسبب شعوره بدوار.

ويلعب منتخب المغرب أمام كندا في ختام منافسات المجموعة السادسة.

ويحتاج أسود أطلس للفوز بأي نتيجة أو التعادل من أجل حسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

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وجاء تشكيل المغرب كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: نصير مزراوي - نايف أكرد - رومان سايس - أشرف حكيمي

الوسط: سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - عبد الحميد صابيري

الهجوم: سفيان بوفال - يوسف النصيري - حكيم زياش

وجمع منتخب المغرب 4 نقاط من أول مباراتين بتعادل أمام كرواتيا وفوز على بلجيكا.

ويحل منتخب أسود أطلس في المركز الثاني خلف كرواتيا بفارق الأهداف.

أما منتخب كندا ففقد حظوظه في التأهل بتذيل الترتيب بلا رصيد من النقاط بخسارتين.

وسبق وواجه منتخب المغرب نظيره الكندي في ثلاث مناسبات سابقة جميعها كانت مباريات ودية، وفاز أسود أطلس بمباراتين مقابل تعادل وحيد.

وكانت المواجهة الأخيرة في عام 2016 وانتهت بفوز المغرب بأربعة أهداف دون مقابل.

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