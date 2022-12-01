مؤتمر سواريز: لا يمكنني الاعتذار لغانا عن لمسة يد 2010 واللوم على من أهدر ركلة الجزاء

رفض لويس سواريز مهاجم منتخب أوروجواي تقديم اعتذار لغانا عن لمسة اليد الشهيرة في نسخة كأس العالم 2010.

وحرم سواريز منتخب غانا من هدف محقق في الشوط الإضافي في نسخة 2010 وأهدر أسامواه جيان ركلة الجزاء ليحرم النجوم السوداء من تأهل تاريخي إلى نصف النهائي.

وقال سواريز في المؤتمر الصحفي: "لا يمكنني الاعتذار لغانا بسبب لمسة يد 2010".

وشدد سواريز "عليهم إلقاء اللوم على مسدد ركلة الجزاء الذي فشل في تسجيلها لأنني حصلت على بطاقة حمراء بالفعل وكانت مسؤوليته التسجيل لتأهل بلاده".

وتابع مهاجم أوروجواي "هناك من يقول أن مواجهة الغد انتقامية وهناك من يصفني بالشيطان ولكن يجب ألا يتم إساءة الأمور، لعبت ضد كيليني بشكل طبيعي بعد واقعة كأس العالم 2014 وتصافحنا".

وتأهلت أوروجواي إلى نصف نهائي نسخة 2010 بركلات الترجيح بعدما أهدر أسامواه جيان ركلة الجزاء لغانا.

وشدد سواريز "لو تسببت في إصابة لاعب سأعتذر ولكن لمسة يد بسبب ركلة جزاء فالأمر ليس كذلك".

وبالحديث عن مستوى فريقه في كأس العالم أوضح "هناك لاعبون أصغر مني سنا ويمكننهم الركض بشكل أكبر وبالنسبة لي أحاول تقديم المساعدة واستغلال مهاراتي حتى لو تكن لياقتي بنفس الوتيرة السابقة".

وأضاف "تواجدي في المؤتمر الصحفي لا يعني أنني سألعب أساسيا أمام غانا، المدير الفني هو من يحدد ذلك".

واختتم سواريز تصريحاته "بالتأكيد كنت أحب أن نصل إلى المباراة في وضع مختلف ولكن نحن في أوروجواي نحب التحديات".

وجمع منتخب أوروجواي نقطة واحدة من مباراتين في كأس العالم بتعادل أمام كوريا الجنوبية وخسارة أمام البرتغال.

ولا بديل لمنتخب أوروجواي عن تحقيق الفوز أمام غانا مع انتظار تعثر كوريا الجنوبية أمام البرتغال.

وحسم منتخب البرتغال تأهله عن المجموعة الثامنة بعد الفوز في أول مباراتين على غانا وأوروجواي.