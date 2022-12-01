التشكيل – مروان محسن والسعيد يقودان هجوم فيوتشر.. ونجيب أساسي لـ الداخلية

يعتمد علي ماهر مدرب فيوتشر على الثنائي مروان محسن وعمر السعيد في هجوم فريقه ضد الداخلية.

ويلعب فيوتشر ضد الداخلية ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

وجاء فيوتشر لمواجهة الداخلية كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: جوزيف جوناثان - سعد سمير- محمود مرعي – باسم علي

الوسط: مهند لاشين – غنام محمد - كريم وليد – هشام عادل – مصطفى البدري

الهجوم: عمر السعيد – مروان محسن.

في المقابل يعتمد رضا شحاتة مدرب الداخلية على خبرة محمد نجيب المدافع المخضرم ضد فيوتشر.

وجاء تشكيل الداخلية لمواجهة فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: رضا السيد

الدفاع: آلان كيمبابادي - محمد نجيب – بركات حجاج - عبد العزيز سيد

الوسط: كليتشي شيميزين – مؤمن عاطف

أمامهما: كريستوفر جون - سمير فكري – محمود طلعت

الهجوم: أحمد رشيد