انتهت في الدوري - أسوان (1) - (0) فاركو.. الداخلية (0) - (1) فيوتشر.. انتصار أول

تقام مبارياتان ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري في نفس التوقيت.

يستضيف أسوان فريق فاركو بينما يحل فيوتشر ضيفا على الداخلية.

ويحتل فيوتشر المركز السادس برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات بينما الداخلية في المركز السابع عشر بنقطة واحدة من نفس عدد المباريات.

أما فاركو ففي المركز السابع برصيد 6 نقاط من أربع مباريات، ويتذيل أسوان الترتيب بلا نقاط من نفس عدد المباريات.

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أسوان (1) - (0) فاركو

ق89 عمرو حسام ينقذ هدف محقق ويتصدى لرأسية خطيرة من أحمد عبد العزيز مودي مهاجم فاركو

ق75 لاعبو فاركو يطالبون بالحصول على ركلة جزاء بعد تدخل على شكري نجيب لكن حكم المباراة يطالب استئناف اللعب

ق54 تسديدة جديدة من زياد طلبة تمر قريبة من مرمى أسوان

ق49 انفراد تام من زياد طلبة مهاجم فاركو لكنه وضع الكرة أعلى مرمى أسوان

ق46 محاولات مستمرة من فاركو على مرمى أسوان بحثا عن تسجيل هدف التعادل

انطلاق الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق 45 نادي أسوان يسيطر على مجريات المبراة قبل دقائق من نهاية الشوط الأول

ق30 هدف أول لنادي أسوان يسجله أحمد بلحاج من ضربة رأسية متقنة.

ق28 عرضية خطيرة من علي فتحي لاعب أسوان تمر بدون متابع داخل منطقة جزاء فاركو

ق20 انطلاقة كينجسلي سوكاري لاعب فاركو وعرضية خطيرة يبعدها دفاع أسوان

ق9 هدف ملغي لنادي أسوان بداعي التسلل على محمد حمدي زكي

انطلاق المباراة بعد قليل

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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الداخلية (0) - (1) فيوتشر

نهاية المباراة

ق87 جوناثان نجويم يسجل الهدف الأول لنادي فيوتشر بعد متابعة رائعة للكرة المرتدة من رضا السيد حارس الداخلية

ق77 طرد كريم وليد لاعب فيوتشر بعد تدخل قوي على لاعب الداخلية

ق67 تسديدة كريم وليد الخطيرة تمر بجوار مرمى الداخلية بقليل

ق65 باسم علي يقود هجمة خطيرة من الجهة اليمنى يبعدها دفاع فيوتشر بصعوبة

ق55 بطاقة حمراء جديدة لنادي الداخلية بعد تدخل قوي من عبد العزيز السيد

ق50 تبادل الكرة بين لاعبي الداخلية ومحاولة تنفيذ هجمة مرتدة على مرمى فيوتشر

انطلاق الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق45 محاولات مستمرة من نادي فيوتشر على مرمى الداخلية بحثا عن تسجيل الهدف الأول

ق 36 محاولة خطيرة من نادي فيوتشر يبعدها رضا السيد حارس الدتخلية ببراعة

ق24 محاولة خطيرة من الداخلية يبعدها محمود عبدالرحمي جنش حارس فيوتشر

ق6 تسديدة مباشرة من جوناثان نجويم لاعب فيوتشر تعلو مرمى الداخلية

ق5 بطاقة حمراء في وجه بركات حجاج لاعب الداخلية بعد تدخل على عمر السعيد

انطلاق المباراة بعد قليل

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا