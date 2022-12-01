وليد سليمان نائبا لرئيس قطاع الناشئين في الأهلي.. ومعايشة في ليفربول وبرشلونة

وكشف الأهلي عن إعداد وليد سليمان أحد الكوادر المؤهلة بقطاع الكرة في المستقبل القريب.

ويأتي ذلك بناء على الجلسة التي عقدها محمود الخطيب رئيس النادي مؤخرا مع وليد سليمان.

ومن المقرر أن يقوم وليد سليمان بمعايشة مع فريقي ليفربول الإنجليزي ثم معايشة أخرى مع برشلونة الإسباني.

وبدأ سليمان خلال الفترة الحالية بالحصول على بعض الدراسات من الجامعة الأمريكية.

وحصل لاعب الأهلي السابق على دورة فيفا من جامعة القاهرة، وعقد الخطيب اجتماعا مع خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين ووليد سليمان للاتفاق على آلية العمل.

واعتزل وليد سليمان بنهاية الموسم الماضي بعد رحلة استمرت 11 عاما بقميص الأهلي.

وبدأ وليد سليمان مسيرته في حرس الحدود ومنه انتقل إلى الجونة ثم بتروجت حيث تألق معه وبدأ في خطف الأنظار.

ورحل صاحب الـ37 عاما معارا لأهلي جدة السعودي لموسم في سنة 2009 وعاد لبتروجت ومنه انتقل إلى إنبي في 2010.

وبعد سنة واحدة انتقل إلى الأهلي حيث كتب التاريخ معه وحصد العديد من البطولات وارتدى شارة قيادته.

وتوج وليد سليمان مع الأهلي بستة ألقاب للدوري المصري ولقبين لكأس مصر وخمسة للسوبر المحلي.

كما توج بدوري أبطال إفريقيا أربع مرات والسوبر الإفريقي أربع مرات وكأس الكونفدرالية مرة وحيدة.

هذا بالإضافة لحصده برونزية كأس العالم للأندية مرتين.