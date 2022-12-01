التشكيل – محمود حمادة يقود فاركو.. وإيفونا يغيب عن هجوم أسوان

الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 14:21

كتب : FilGoal

فاركو - فيوتشر

يغيب المهاجم الجابوني ماليك إيفونا عن تشكيل أسوان خلال مواجهة فاركو بسبب الإصابة.

ويحل فاركو ضيفا على نظيره أسوان ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

ويعتمد أيمن الرمادي مدرب أسوان على الثنائي محمد حمدي زكي واحمد بلحاج في قيادة هجوم فريقه ضد فاركو.

أخبار متعلقة:
الأهلي ينعى مايا ثابت لاعبة ناشئات الطائرة مدافع البرتغال خارج كأس العالم بن عطية: المغرب لا يخاف أحد.. وينقصنا هذا اللاعب منتخب سيدات أمريكا يحصد مكافأة بسبب كأس العالم في قطر

وجاء تشكيل أسوان لمواجهة فاركو كالتالي:

في حراسة المرمى: عمرو حسام

في الدفاع: الحسيني سمير - أحمد فتحي - محمد عطوة

في الوسط: محمد مصطفى "ميدو"- رفائيل إياجو- محمد ناجي "جدو"- عماد فتحي- أحمد خالد

في الهجوم: محمد حمدي زكي - أحمد بلحاج.

في المقابل يعتمد البرتغالي نونو ألميدا مدرب فاركو على محمود حمادة لاعب الوسط الدولي في قيادة فريقه.

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمى : محمد سعيد

خط الدفاع : جابر كامل - رامي صبري - عبد الله بكري - أحمد عبد العزيز- أحمد صغيري

خط الوسط : أحمد البحراوي - محمود حمادة - كينجسلي سوكاري

خط الهجوم : رزقي حمرون - زياد طلبة.

ويحتل فاركو المركز السابع برصيد 6 نقاط في جدول ترتيب الدوري، بينما يتواجد أسوان في المركز الأخير بدون نقاط.

الدوري المصري فاركو أسوان
نرشح لكم
حلمي طولان مديرا فنيا لـ البنك الأهلي بلحاج يكتب أول انتصارات أسوان ويكلف فاركو الهزيمة الأولى في الدوري فيوتشر يتصدر مؤقتا بعد الفوز أمام الداخلية في مباراة 3 بطاقات حمراء خبر في الجول – الزمالك يستبعد سيد عبد الله من مباراة المصري بسبب الإصابة التشكيل – مروان محسن والسعيد يقودان هجوم فيوتشر.. ونجيب أساسي لـ الداخلية انتهت في الدوري - أسوان (1) - (0) فاركو.. الداخلية (0) - (1) فيوتشر.. انتصار أول وليد سليمان نائبا لرئيس قطاع الناشئين في الأهلي.. ومعايشة في ليفربول وبرشلونة أحمد دياب: نعمل على زيادة عدد الجمهور.. ولهذا السبب نلعب تزامنا مع كأس العالم
أخر الأخبار
مؤتمر ألفيش: ارتداء قميص البرازيل شرف ولو كانت مباراة ودية 55 ثاتيه | قطر 2022
حلمي طولان مديرا فنيا لـ البنك الأهلي 13 دقيقة | الكرة المصرية
بلحاج يكتب أول انتصارات أسوان ويكلف فاركو الهزيمة الأولى في الدوري 33 دقيقة | الكرة المصرية
فيوتشر يتصدر مؤقتا بعد الفوز أمام الداخلية في مباراة 3 بطاقات حمراء 36 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر كأس العالم - كرواتيا (0) - (0) بلجيكا.. ركلة جزاء تلغى 50 دقيقة | قطر 2022
مباشر كأس العالم - المغرب (2) (0) كندا.. بووووم النصيري والثااااني 53 دقيقة | قطر 2022
ديل بييرو: مستعد لتولي أي منصب في إدارة يوفنتوس ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل بلجيكا - الأخوان هازارد على مقاعد البدلاء أمام كرواتيا ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي دوري المرتبط - الأهلي (64) - (59) الاتحاد.. الأحمر بطل دوري المرتبط 2 تقرير: الاتحاد الإيراني يخاطب فيفا لمعاقبة أمريكا بسبب لفظ الجلالة 3 انتهت كأس العالم - السعودية (1)-(2) المكسيك.. وداعا للثنائي الأخضر 4 سرقة غير مكتملة (2)