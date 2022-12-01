التشكيل – محمود حمادة يقود فاركو.. وإيفونا يغيب عن هجوم أسوان

يغيب المهاجم الجابوني ماليك إيفونا عن تشكيل أسوان خلال مواجهة فاركو بسبب الإصابة.

ويحل فاركو ضيفا على نظيره أسوان ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

ويعتمد أيمن الرمادي مدرب أسوان على الثنائي محمد حمدي زكي واحمد بلحاج في قيادة هجوم فريقه ضد فاركو.

وجاء تشكيل أسوان لمواجهة فاركو كالتالي:

في حراسة المرمى: عمرو حسام

في الدفاع: الحسيني سمير - أحمد فتحي - محمد عطوة

في الوسط: محمد مصطفى "ميدو"- رفائيل إياجو- محمد ناجي "جدو"- عماد فتحي- أحمد خالد

في الهجوم: محمد حمدي زكي - أحمد بلحاج.

في المقابل يعتمد البرتغالي نونو ألميدا مدرب فاركو على محمود حمادة لاعب الوسط الدولي في قيادة فريقه.

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمى : محمد سعيد

خط الدفاع : جابر كامل - رامي صبري - عبد الله بكري - أحمد عبد العزيز- أحمد صغيري

خط الوسط : أحمد البحراوي - محمود حمادة - كينجسلي سوكاري

خط الهجوم : رزقي حمرون - زياد طلبة.

ويحتل فاركو المركز السابع برصيد 6 نقاط في جدول ترتيب الدوري، بينما يتواجد أسوان في المركز الأخير بدون نقاط.