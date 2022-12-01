مدافع البرتغال خارج كأس العالم

الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 13:59

كتب : FilGoal

البرتغال - كأس العالم 2022

سيغيب البرتغالي نونو مينديش عن باقي مشاركات منتخب بلاده في كأس العالم 2022.

وتعرض مينديش للإصابة أمام أوروجواي وخرج باكيا قبل نهاية الشوط الأول.

وأفاد الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في بيان أن إصابة الظهير الأيسر في الفخذ ستبعده عن المونديال.

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وسيبقى اللاعب في قطر لاستكمال علاجه.

الإصابة تشبه إصابته مع باريس سان جيرمان قبل كأس العالم وغاب بسببها 3 أسابيع.

وبذلك سيضطر فيرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال لإجراء عدة تغييرات في مواجهة كوريا الجنوبية الأخيرة بدور المجموعات يوم الجمعة المقبل.

وحسم منتخب البرتغال تأهله لدور الـ 16 مبكرا بعد الفوز على السنغال وأوروجواي.

لكنه ينتظر تحديد مركزه، بين الأول والثاني عقب نهاية مباريات الجولة الأخيرة.

حتى الآن، حسم 12 منتخبا تأهلهم بشكل رسمي إلى ثمن نهائي كأس العالم وتحددت أربع مباريات بالفعل من ذلك الدور.

ويبقى التنافس على ستة مقاعد من أجل التأهل إلى ثمن النهائي.

وتأهل كل من منتخبي هولندا والسنغال عن المجموعة الأولى، بينما تأهل منتخبا إنجلترا وأمريكا في المجموعة الثانية.

وحسم منتخبا الأرجنتين وبولندا تأهلهما عن المجموعة الثالثة، بينما تأهل منتخبا فرنسا وأستراليا من المجموعة الرابعة.

ولم يحسم أي منتخب تأهله من المجموعتين الخامسة والسادسة.

بينما ضمن منتخبا البرازيل والبرتغال تأهلهما إلى ثمن النهائي قبل الجولة الختامية ولكن دون تحديد المركز.

وتضم المجموعة الخامسة تضم كل من إسبانيا واليابان وألمانيا وكوستاريكا، بينما المجموعة السادسة تضم كل من المغرب وبلجيكا وكرواتيا وكندا.

وبذلك باتت المنتخبات المتأهلة كالآتي:

- هولندا

- إنجلترا

- السنغال

- أمريكا

- فرنسا

- البرازيل

- البرتغال

- الأرجنتين

- بولندا

- فرنسا

- أستراليا

ومن المباريات المتبقية في الجولة الثالثة والختامية تأكد خروج منتخب كندا وعدم التأهل إلى ثمن النهائي.

بينما تتنافس باقي المنتخبات على المقاعد الستة المتبقية.

البرتغال نونو مينديش
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