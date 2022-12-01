بن عطية: المغرب لا يخاف أحد.. وينقصنا هذا اللاعب

يرى مهدي بن عطية قائد المغرب السابق أن منتخب بلاده قادر على الوصول بعيدا خلال النسخة الجارية من كأس العالم.

ويتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط بعد التعادل مع كرواتيا والفوز على بلجيكا.

ويلعب أسود الأطلس مساء الخميس ضد كندا ضمن ختام دور المجموعات.

وقال بن عطية في تصريحات نقلها موقع "البطولة" المغربي: "التطور الذي يشهده المنتخب المغربي مثير للاهتمام. في هذه النسخة من كأس العالم لاحظت مجموعة قوية لدى الفريق الوطني، ومتحدة حول مدرب مميز للغاية".

وأضاف "المجموعة الحالية تضم لاعبون بمستوى عالمي رفقة لاعبين شباب مثل عز الدين أوناحي وسليم أملاح وبلال الخنوس الذين ينمون شيئا فشيئا".

وكشف "ينقص أمين حاريث، اللعب معه كان سيكون أكثر سلاسة. لاعبو المنتخب المغربي كلهم يتطورون في دوريات كبيرة وفي أكبر الأندية. تجربة كأس العالم الأخير (روسيا 2018) أعطت الخبرة للجيل الحالي".

وتعرض أمين حاريث للإصابة بقطع في الرباط الصليبي قبل أيام من انطلاق كأس العالم ما حرمه من التواجد ضمن قائمة أسود الأطلس.

واعتزل بن عطية كرة القدم في العام الماضي بعد مسيرة حافلة مع أندية روما ويوفنتوس وبايرن ميونيخ والدحيل.

وخاض بن عطية 63 مباراة دولية بقميص منتخب المغرب وسجل هدفين بجميع المسابقات، إذ قاد منتخب بلاده خلال منافسات كأس العالم 2018 بروسيا.