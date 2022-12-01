منتخب سيدات أمريكا يحصد مكافأة بسبب كأس العالم في قطر
الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 13:26
كتب : دعاء نائل
يجني منتخب رجال أمريكا لكرة القدم نصف مكافأته فقط في كأس العالم 2022 بسبب منتخب السيدات.
وتأهل منتخب أمريكا إلى ثمن النهائي لمواجهة هولندا ليحصل على 13 مليونا يورو بسبب بلوغ ذلك الدور.
ولكن يحصد منتخب أمريكا للرجال 6.5 مليون يورو فقط بينما منتخب السيدات يحصد نصف المكافأة الآخر.
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