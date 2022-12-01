الأهلي ينعى مايا ثابت لاعبة ناشئات الطائرة

نعى محمود الخطيب رئيس الأهلي وأعضاء مجلس إدارة النادي، مايا ثابت لاعبة فريق ناشئات الكرة الطائرة.

وتلعب مايا ثابت ضمن صفوف فريق الناشئات تحت 16 عاما في النادي الأهلي.

وكشف الأهلي في بيانه "محمود الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية والإدارية ينعون ببالغ الحزن والأسى مايا ثابت لاعبة فريق ناشئات 16 سنة لكرة الطائرة والتي وافتها المنية اليوم".

"ندعو المولى -عز وجل- أن يتغمد الفيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".