آس: كيسي يرغب في الرحيل عن برشلونة

يرغب فرانك كيسي لاعب وسط برشلونة في الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بحسب صحيفة "آس" الإسبانية.

وانضم الدولي الإيفواري لصفوف برشلونة خلال الصيف الماضي عقب نهاية عقده مع ميلان حامل لقب الدوري الإيطالي.

وبحسب "آس" فإن كيسي لا يشعر بالراحة ويرغب في الرحيل عن صفوف برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن النادي سيقدر العروض التي تصل لـ 10مليون يورو بما أنه تعاقد مع اللاعب بشكل مجاني، إضافة لتوفير راتبه البالغ 5 مليون يورو سنويا.

وأشارت إلى أن حتى الآن لا يوجد عروضا رسمية للتعاقد مع اللاعب ولكن هناك اهتمام من جانب أستون فيلا.

وشارك صاحب الـ25 عاما مع برشلونة خلال الموسم الحالي في 13 مباراة وسجل هدفا بجميع المسابقات.