تاتا مارتينو يرحل عن تدريب المكسيك بعد وداع كأس العالم

الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 12:44

كتب : FilGoal

تاتا مارتينو

أعلن جيراردو مارتينو "تاتا" المدير الفني لمنتخب المكسيك نهاية مهمته مع الفريق عقب وداع كأس العالم من دور المجموعات.

وودع منتخب المكسيك منافسات كأس العالم 2022 بعدما حل ثالثا خلف الأرجنتين وبولندا ضمن المجموعة الثالثة.

وقال مارتينو في المؤتمر الصحفي: "عقدي انتهى مع صافرة نهاية مباراة اليوم (السعودية). أنا المسؤول عن خيبة الأمل التي نشهدها".

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وفاز منتخب المكسيك على السعودية بهدفين مقابل هدف ولكنه كان بحاجة لتسجيل هدفين إضافيين من أجل تخطي بولندا والتأهل للدور المقبل.

وأضاف "حاولنا تسجيل الهدف الثالث بعدما علمنا بالوضع في مباراة الأرجنتين وبولندا لكننا لم ننجح واستقبلنا هدفا في الدقائق الأخيرة".

وواصل "لم نلعب بشكل جيد ضد بولندا وكذلك الشوط الثاني أمام الأرجنتين، بينما كنا أفضل ضد السعودية وكان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف".

وتابع "منذ أنا وصلت لتدريب منتخب المكسيك وجدت تعاونا كبيرا وحرية في العمل أشكر عليها اتحاد كرة القدم والمسؤولين في البلاد".

وخاض مارتينو مع المكسيك 66 مباراة فاز في 42 وتعادل في 12 مباراة وخسر مثلهم بجميع المسابقات.

وودع منتخب المكسيك كاس العالم من دور المجموعات للمرة الأولى منذ مونديال 1994 بأمريكا.

منتخب المكسيك تاتا مارتينو
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