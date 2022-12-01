نجم المكسيك ينتقد خطط مدربه في كأس العالم

الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 12:20

كتب : FilGoal

لويس تشافيز في مباراة السعودية

وجه لويس تشافيز نجم المنتخب المكسيكي سهام الانتقادات نحو خطط مدربه الأرجنتيني جيراردو "تاتا" مارتينو، وذلك بعد توديع كأس العالم 2022 بفارق هدف.

وودعت المكسيك المونديال بعدما احتلت المركز الثالث في مجموعتها بفارق هدف عن بولندا الوصيفة التي تأهلت لدور الـ16 رفقة الأرجنتين متصدرة المجموعة.

وقال تشافيز في تصريحات للصحفيين: "بالتأكيد نتحمل مسؤولية الإقصاء كلاعبين، فنحن من يلعب".

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وأضاف "في المباراة الثانية أمام الأرجنتين لم نفهم كثيرا خطة مدربنا. لقد دافعنا طوال المباراة".

وأدرف "لا يمكنك التسجيل وأنت تفشل في خلق الفرص من الأساس، ولذلك خسرنا أمام الأرجنتين".

يذكر أن تاتا مارتينو أعلن نهاية مسيرته مع منتخب المكسيك عقب توديع المونديال.

وأتم تشافيز "أنا حزين للغاية بسبب توديع المونديال بعد أن قدمنا أداء جيدا في أول مباراتين ودخلنا المباراة الأخيرة بأمل التأهل الذي كان قريبا".

وتأهل منتخب الأرجنتين في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط ويرافقه منتخب بولندا برصيد 4 نقاط متساويا مع المكسيك ثم ياتي المنتخب السعودي برصيد 3 نقاط.

وتفوق منتخب بولندا على المنتخب المكسيكي بفارق الأهداف حيث سجل منتخب بولندا هدفين واستقبلت شباكه مثلهما فيما سجل المكسيك هدفين واستقبلت شباكه 3 أهداف.

وحصل لويس تشافيز لاعب منتخب المكسيك على جائزة رجل مباراة فريقه ضد السعودية.

وسجل تشافيز الهدف الثاني في المباراة التي فاز بها المكسيك على السعودية بهدفين مقابل هدف.

وبات تشافيز أول لاعب يسجل لمنتخب المكسيك من ركلة حرة ثابتة في تاريخ كاس العالم.

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أرقام تشافيز في مباراة المكسيك والسعودية

لعب: 90 دقيقة

أهداف: 1

لمس الكرة: 76 مرة

دقة التمريرات: 67%

التسديد على المرمى: 4 تسديدات.

مستويات لويس تشافيز الرائعة مع باتشوكا وقيادته الفريق لتحقيق لقب الدوري المكسيكي مرحلة أبريتورا، دفعت البعض للمطالبة بمشاركته أساسيا مع منتخب بلاده على حساب القائد المخضرم أندريس جواردادو.

تشافيز يملك 5 مباريات رسمية فقط مع منتخب المكسيك لكنه كتب التاريخ وبات أول لاعب يسجل لمنتخب بلاده من ركلة ثابتة في كأس العالم.

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