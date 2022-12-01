ليفاندوفسكي: هذا ما فعله تشيزني للتصدي لركلة جزاء ميسي

شدد روبرت ليفاندوفسكي قائد منتخب بولندا على أن طريقة لعب فريقه ستختلف عند مواجهة فرنسا في دور الـ16 من كأس العالم.

وتأهل منتخب بولندا لثمن نهائي كأس العالم رغم الخسارة أمام الأرجنتين بهدفين دون رد.

وتصدر منتخب الأرجنتين ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط فيما تفوق منتخب بولندا على المكسيك وحل ثانيا بفارق الأهداف.

وقال ليفاندوفسكي عبر قناة "TVP SPORT" البولندية: " نحن سعداء وراضون. لقد انتظرنا سنوات عديدة للتأهل من دور المجموعات في كأس العالم. كنا نعلم مدى أهمية البطاقات الصفراء وهنا أيضا قمنا بعمل جبار".

وأضاف "الأرجنتين خسرت مباراتها الأولى ولكني كنت متأكد من أنها ستلعب بشكل أفضل وأفضل وبعد دور المجموعات. إنها واحدة من المرشحين للفوز باللقب".

وعن تصدى فويتشيك تشيزني حارس بولندا لركلة جزاء ليونيل ميسي أوضح "لقد تصرف ببراعة وشعر أن ليو (ليونيل ميسي) لن يسدد بهدوء كعادته بل سيختار الزاوية. لقد تصدى لها بشكل مثالي".

وتابع "الطريقة التي لعبنا بها ضد المكسيك في المباراة الأولى والهدفان اللذان سجلناهما ضد السعودية نتج عنها التأهل من المجموعة. بالطبع، يمكننا التحدث عن الأسلوب ونعلم أننا لم نلعب كرة قدم رائعة ضد الأرجنتين. نحن نعلم ما هي الأخطاء التي ارتكبناها".

مواجهة فرنسا

وعن مواجهة فرنسا في ثمن النهائي شدد "قبل كل شيء، علينا أن نتحسن إذا أردنا أن نتسبب في مشاكل لهم وعلى وجه الخصوص تقديم المزيد من الأشياء في الهجوم. لديهم فريق ممتاز لكننا رأينا في مباراتهم ضد تونس أن كل شيء ممكن".

وفاز منتخب تونس على فرنسا بهدف دون رد سجله وهبي الخزري ضمن ختام دور المجموعات.

"لقاء فرنسا تحد كبير بالنسبة لنا. نحن نعرف نوع اللاعبين الذين لديهم لكن علينا الاستفادة من ذلك ونحاول بذل قصارى جهدنا ونقاتل. نحن نعلم أن فرنسا هي بطلة العالم وربما يمكنهم الفوز باي مباراة. لكن بالنسبة لنا، علينا أن نلعب بشكل أفضل من لقاء الأرجنتين".

ويلعب منتخب بولندا ضد نظيره الفرنسي يوم الأحد المقبل ضمن ثمن نهائي كأس العالم 2022.