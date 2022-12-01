سكالوني: لن استبدل ميسي إلا إذا طلب ذلك

شدد ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين على أنه لن يستبدل ليونيل ميسي قائد الفريق إلا إذا طلب منه ذلك.

ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان الأرجنتين

ونجح منتخب الأرجنتين في التأهل بالفوز بهدفين دون مقابل على حساب بولندا ليحسم التانجو تأهله إلى ثمن النهائي.

وأهدر ميسي ركلة جزاء في الشوط الأول أمام بولندا بعد تصدي رائع من تشيزني.

وبسؤال سكالوني عن عدم استبدال ميسي أجاب بشكل قاطع "إذا لم يطلب ذلك فلن استبدله".

وأضاف "ميسي يشعر بحالة جيدة في المباريات ويعرف كيفية إدارة أوقات المباراة".

وكان ميسي قد كشف في تصريحات عقب المباراة أن لعب مباراة كل ثلاثة أيام يعطي قليل من الراحة ولكنه يشعر بحالة جيدة.

ورفع ميسي رصيد مشاركاته في كأس العالم إلى 22 مباراة ليتجاوز رقم مارادونا صاحب الـ21 مباراة في المونديال.

ويفصل ميسي ثلاثة لقاءات فقط عن معادلة رقم لوثر ماتيوس صاحب الـ 25 مباراة بكأس العالم مع ألمانيا.

وكان منتخب الأرجنتين قد خسر أمام السعودية في لقاء الافتتاح بهدفين مقابل هدف واحد.

وعوض منتخب الأرجنتين خسارته بالفوز على المسكيك بهدفين دون مقابل والانتصار بالنتيجة نفسها أمام بولندا.

ويواجه منتخب الأرجنتين فريق أستراليا في تمام التاسعة من مساء السبت المقبل في ثمن النهائي.