فودين: مواجهة السنغال؟ لا توجد مباريات سهلة في كأس العالم

يدرك فيل فودين جناح مانشستر سيتي وإنجلترا مدى صعوبة المواجهة التي تنتظر منتخب بلاده في دور الـ16 من كأس العالم 2022 أمام السنغال.

ويستعد منتخب جاريث ساوثجيت لمواجهة السنغال وصيف المجموعة الأولى في دور الـ16 يوم الأحد القادم، بعد تصدر المجموعة الثانية.

وقال فودين في تصريحات نشرها موقع ناديه: "مواجهة السنغال؟ لا توجد مباريات سهلة في كأس العالم".

وأكمل "لقد رأيت ذلك بالفعل في مباريات المجموعة، ومدى صعوبة مواجهة أمريكا، وفوز إيران على ويلز، هذا يوضح أنه لا توجد مباراة سهلة".

وأضاف "نحن لا نعرف منتخب السنغال كثيرا، لذلك سنجلس ونراجعهم ونستعد للمباراة بشكل جيد".

وفاز منتخب السنغال على الإكوادور 2-1 في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات وضمن مكانه في المركز الثاني بالمجموعة الأولى وتأهل للدور ثمن النهائي.

حتى الآن، حسم 12 منتخبا تأهلهم بشكل رسمي إلى ثمن نهائي كأس العالم وتحددت أربع مباريات بالفعل من ذلك الدور.

ويبقى التنافس على ستة مقاعد من أجل التأهل إلى ثمن النهائي.

وتأهل كل من منتخبي هولندا والسنغال عن المجموعة الأولى، بينما تأهل منتخبا إنجلترا وأمريكا في المجموعة الثانية.

وحسم منتخبا الأرجنتين وبولندا تأهلهما عن المجموعة الثالثة، بينما تأهل منتخبا فرنسا وأستراليا من المجموعة الرابعة.

ولم يحسم أي منتخب تأهله من المجموعتين الخامسة والسادسة.

بينما ضمن منتخبا البرازيل والبرتغال تأهلهما إلى ثمن النهائي قبل الجولة الختامية ولكن دون تحديد المركز.

وتضم المجموعة الخامسة تضم كل من إسبانيا واليابان وألمانيا وكوستاريكا، بينما المجموعة السادسة تضم كل من المغرب وبلجيكا وكرواتيا وكندا.

وبذلك باتت المنتخبات المتأهلة كالآتي:

- هولندا

- إنجلترا

- السنغال

- أمريكا

- فرنسا

- البرازيل

- البرتغال

- الأرجنتين

- بولندا

- فرنسا

- أستراليا

ومن المباريات المتبقية في الجولة الثالثة والختامية تأكد خروج منتخب كندا وعدم التأهل إلى ثمن النهائي.

بينما تتنافس باقي المنتخبات على المقاعد الستة المتبقية.

video:1