ليفاندوفسكي: كل شيء ممكن أمام فرنسا بعد ما فعله التوانسة

الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 11:49

كتب : FilGoal

تونس - فرنسا - علي معلول

يرى روبرت ليفاندوفسكي نجم منتخب بولندا أن نجاح تونس في إسقاط منتخب فرنسا يفتح باب الأمل أمام منتخب بلاده للعبور إلى ربع النهائي كأس العالم 2022.

بولندا تأهلت كوصيف لمجموعتها لتلاقي فرنسا متصدر المجموعة الرابعة في دور الـ16.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات للصحفيين: "منتخب فرنسا هو المرشح للعبور لربع النهائي".

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وأضاف "نحتاج حقًا إلى التحسن ونأمل أن نتسبب في مشاكل لهم، ولا سيما تقديم المزيد في الهجوم".

وتابع "لديهم فريق ممتاز، لكن كما رأينا في مباراتهم ضد تونس، كل شيء ممكن".

سيلعب الفائز من فرنسا وبولندا ضد الفائز من إنجلترا والسنغال في ربع النهائي.

وحسم 12 منتخبا تأهلهم بشكل رسمي إلى ثمن نهائي كأس العالم وتحددت أربع مباريات بالفعل من ذلك الدور.

ويبقى التنافس على ستة مقاعد من أجل التأهل إلى ثمن النهائي.

وتأهل كل من منتخبي هولندا والسنغال عن المجموعة الأولى، بينما تأهل منتخبا إنجلترا وأمريكا في المجموعة الثانية.

وحسم منتخبا الأرجنتين وبولندا تأهلهما عن المجموعة الثالثة، بينما تأهل منتخبا فرنسا وأستراليا من المجموعة الرابعة.

ولم يحسم أي منتخب تأهله من المجموعتين الخامسة والسادسة.

بينما ضمن منتخبا البرازيل والبرتغال تأهلهما إلى ثمن النهائي قبل الجولة الختامية ولكن دون تحديد المركز.

وتضم المجموعة الخامسة تضم كل من إسبانيا واليابان وألمانيا وكوستاريكا، بينما المجموعة السادسة تضم كل من المغرب وبلجيكا وكرواتيا وكندا.

وبذلك باتت المنتخبات المتأهلة كالآتي:

- هولندا

- إنجلترا

- السنغال

- أمريكا

- فرنسا

- البرازيل

- البرتغال

- الأرجنتين

- بولندا

- فرنسا

- أستراليا

ومن المباريات المتبقية في الجولة الثالثة والختامية تأكد خروج منتخب كندا وعدم التأهل إلى ثمن النهائي.

بينما تتنافس باقي المنتخبات على المقاعد الستة المتبقية.

فرنسا بولندا روبرت ليفاندوفسكي تونس كأس العالم 2022
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