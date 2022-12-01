تشيزني يكشف عن خسارته لـ رهان مع ميسي بشأن ركلة الجزاء

كشف فوينتشتشي تشيزني حارس مرمى بولندا عن رهانه مع ليونيل ميسي قائد الأرجنتين بسبب ركلة الجزاء المحتسبة في المباراة التي جمعت بينهما.

فويتشيك تشيزني النادي : يوفنتوس الأرجنتين

وأوضح تشيزني أنه خسر الرهان أمام ميسي بسبب احتساب الحكم ركلة الجزاء ولكنه تراجع عن دفع قيمة ذلك الرهان لقائد الأرجنتين.

وتصدى تشيزني لركلة جزاء أمام ميسي في الشوط الأول من المباراة التي انتهت بفوز الأرجنتين بهدفين دون مقابل في ختام دور المجموعات وتأهل الفريقان معا إلى ثمن النهائي.

وقال تشيزني عبر قناة TV 2 Sport النرويجية: "تحدثت مع ميسي قبل احتساب الحكم لركلة الجزاء وقلت له أراهن على 100 يورو أن الحكم لن يحتسبها".

وتابع "خسرت الرهان أمام ميسي بعد عودة الحكم من تقنية الفيديو واحتساب ركلة الجزاء".

وأوضح تشيزني "لا أعلم ما إذا كان مسموحا بذلك في كأس العالم أم أنهم سيعاقبونني، ولكن في الوقت الحالي لا أهتم بذلك".

واختتم تصريحاته مازحا بشأن رهانه مع ميسي "بالطبع لن أدفع له قيمة الرهان، ميسي لديه ما يكفي من المال".

ونجح منتخب الأرجنتين في التأهل بالفوز بهدفين دون مقابل على حساب بولندا ليحسم التانجو تأهله إلى ثمن النهائي.

ورفع ميسي رصيد مشاركاته في كأس العالم إلى 22 مباراة ليتجاوز رقم مارادونا صاحب الـ21 مباراة في المونديال.

وكان منتخب الأرجنتين قد خسر أمام السعودية في لقاء الافتتاح بهدفين مقابل هدف واحد.

وعوض منتخب الأرجنتين خسارته بالفوز على المسكيك بهدفين دون مقابل.

ويواجه منتخب الأرجنتين فريق أستراليا في تمام التاسعة من مساء السبت المقبل في ثمن النهائي.

بينما يصطدم منتخب بولندا بفرنسا حامل اللقب في ثمن النهائي بالمباراة المقرر إقامتها يوم الأحد.