دي باول : سندافع عن قميص الأرجنتين حتى الموت.. وميسي من يقود القارب

الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 11:16

كتب : FilGoal

رودريجو دي باول

يؤمن رودريجو دي باول لاعب منتخب الأرجنتين بقدرة فريقه على المنافسة على تحقيق لقب النسخة الجارية من كأس العالم.

ونجح منتخب الأرجنتين في التأهل بالفوز بهدفين دون مقابل على حساب بولندا ليحسم التانجو تأهله إلى ثمن النهائي.

وقال دي باول "أنا أحب البلد الذي ولدت فيه و سندافع عن هذا القميص حتى الموت. لن أتناقش حول سلوكي و لن أتوقف عن الركض، هذا هو أنا و هذا ما أقدمه هنا من أجل بلدي".

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وأضاف "ميسي هو قائدنا، هو من يقود القارب. أمام المكسيك افتتح التسجيل و اليوم عندما فشل أظهرنا جميعنا أننا خلفه لندعمه".

وكان ليونيل ميسي قد أعرب عن سعادته بردة فعل لاعبي منتخب الأرجنتين بعد إهداره لركلة جزاء أمام بولندا.

وأهدر ميسي ركلة جزاء في الشوط الأول أمام بولندا بعد تصدي رائع من تشيزني.

وكان منتخب الأرجنتين قد خسر أمام السعودية في لقاء الافتتاح بهدفين مقابل هدف واحد.

وعوض منتخب الأرجنتين خسارته بالفوز على المسكيك بهدفين دون مقابل.

ويواجه منتخب الأرجنتين فريق أستراليا في تمام التاسعة من مساء السبت المقبل في ثمن النهائي.

منتخب الأرجنتين رودريجو دي باول ليونيل ميسي
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