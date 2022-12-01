مواعيد مباريات الخميس 1 ديسمبر 2022.. المغرب للتأهل في المونديال والزمالك ضد المصري

الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 10:54

كتب : FilGoal

هدف عبد الحميد صابيري مع المغرب أمام بلجيكا

يشهد اليوم الخميس الموافق 1 من ديسمبر 2022 منافسات جديدة في ختام مباريات دور المجموعات بكأس العالم.

كما تقام ثلاث مباريات في الدوري المصري.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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كأس العالم

يلعب منتخب المغرب أمام كندا في الخامسة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 ماكس.

ويحتاج أسود أطلس للتعادل فقط من أجل التأهل إلى ثمن النهائي.

وفي نفس التوقيت يلعب منتخب كرواتيا أمام بلجيكا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2 ماكس ضمن مباريات المجموعة السادسة.

أما في التاسعة مساء فيلعب منتخب إسبانيا ضد اليابان على استاد خليفة الدولي ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 ماكس.

وفي نفس التوقيت يلعب منتخب ألمانيا ضد كوستاريكا على استاد البيت ضمن مباريات المجموعة الخامسة.

الدوري المصري

يستضيف أسوان فريق فاركو في الثالثة إلا ربع عصرا ضمن منافسات الجولة الخامسة، ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورت 2.

وفي نفس التوقيت يلعب الداخلية أمام فيوتشر على ملعب السويس الجديد ويذاع عبر قناة أون تايم سبورت 3.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة مرتقبة بين الزمالك والمصري في تمام السابعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورت.

كأس العالم الدوري المصري الزمالك المغرب
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