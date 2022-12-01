فرنسا تتقدم باعتراض رسمي لـ فيفا بسبب إلغاء هدف جريزمان في تونس

الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 10:20

كتب : FilGoal

جريزمان - فرنسا ضد تونس

تقدم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم باعتراض رسمي للاتحاد الدولي "فيفا" بسبب إلغاء هدف أنطوان جريزمان في شباك تونس.

أنطوان جريزمان

النادي : أتليتكو مدريد

فرنسا

وكان جريزمان قد سجل هدفا في الدقيقة 98 من مواجهة فرنسا أمام تونس في ختام مباريات المجموعة الرابعة قبل أن يتم إلغاء الهدف بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

واعترض الجانب الفرنسي على فكرة إلغاء الهدف بعد إطلاق النيوزلاندي ماثيو كونجر صافرة النهاية.

أخبار متعلقة:
موعد مباراة فرنسا ضد بولندا في ثمن نهائي كأس العالم.. والقنوات الناقلة دراجر: فوز تونس على فرنسا سيظل خالدا طوال التاريخ ياسين مرياح: فرحة الفوز على فرنسا غير مكتملة لعدم تأهل تونس كرنفال في الجول – "الكورسيكي" الذي قاد تونس لفوز تاريخي على فرنسا

وكشفت الصحف الفرنسية عن بيان رسمي من اتحاد كرة القدم للاعتراض على طريقة إلغاء الهدف.

وأوضح البيان "يتم صياغة شكوى رسمية أمام فيفا وسيتم تقديمها خلال 24 ساعة بسبب إلغاء هدف جريزمان أمام تونس".

ويعتبر الجانب الفرنسي عودة حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو بعد صافرة النهاية خطأ.

وكان جريزمان قد رد على إلغاء هدفه في تصريحات ما بعد المباراة قائلا: "عندما لعبت الكرة العرضية كنت في حالة تسلل بالفعل ولكن لم ألمس الكرة أو أتداخل في اللعبة".

وأضاف جريزمان "أخبرت الحكم أنني لم أتحرك تجاه الكرة ولكن الدفاع شتتها بطريقة خاطئة فوصلت إليّ الكرة وسجلت الهدف".

وخسر منتخب فرنسا أمام تونس بهدف دون مقابل في ختام مباريات المجموعة الرابعة.

أما ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا فقد سخر من أداء الحكم وإلغاء الهدف.

وقال ديشامب عقب اللقاء "أتمنى أن يجيبوني باللوائح، لا أعرف كل اللوائح ولم يتمكنوا من شرح ذلك ليك".

وتابع "أطلق حكم اللقاء صافرة النهاية ثم أعاد المباراة لمراجعة لعبة الهدف، لا أعلم إن كان بإمكانه فعل ذلك، وذهبت لأسأل إذا كان لدى أي شخص هاتف كولينا مسؤول التحكيم في فيفا".

وتعتبر خسارة فرنسا أمام تونس هي الأولى منذ خسارتها ضد ألمانيا في ربع نهائي كأس العالم 2014.

ويلعب منتخب فرنسا في ثمن نهائي كأس العالم أمام بولندا في الخامسة من مساء الأحد المقبل.

كأس العالم فرنسا جريزمان تونس
نرشح لكم
معلول يعلق على توديع كأس العالم رغم إسقاط حامل اللقب تاتا مارتينو يرحل عن تدريب المكسيك بعد وداع كأس العالم نجم المكسيك ينتقد خطط مدربه في كأس العالم ليفاندوفسكي: هذا ما فعله تشيزني للتصدي لركلة جزاء ميسي سكالوني: لن استبدل ميسي إلا إذا طلب ذلك فودين: مواجهة السنغال؟ لا توجد مباريات سهلة في كأس العالم ليفاندوفسكي: كل شيء ممكن أمام فرنسا بعد ما فعله التوانسة تشيزني يكشف عن خسارته لـ رهان مع ميسي بشأن ركلة الجزاء
أخر الأخبار
الأهلي ينعى مايا ثابت لاعبة ناشئات الطائرة 10 دقيقة | رياضات أخرى
آس: كيسي يرغب في الرحيل عن برشلونة 11 دقيقة | ميركاتو
معلول يعلق على توديع كأس العالم رغم إسقاط حامل اللقب 13 دقيقة | قطر 2022
تاتا مارتينو يرحل عن تدريب المكسيك بعد وداع كأس العالم 38 دقيقة | قطر 2022
نجم المكسيك ينتقد خطط مدربه في كأس العالم ساعة | قطر 2022
ليفاندوفسكي: هذا ما فعله تشيزني للتصدي لركلة جزاء ميسي ساعة | قطر 2022
سكالوني: لن استبدل ميسي إلا إذا طلب ذلك ساعة | قطر 2022
فودين: مواجهة السنغال؟ لا توجد مباريات سهلة في كأس العالم ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يقيل المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية 2 انتهت نهائي دوري المرتبط - الأهلي (64) - (59) الاتحاد.. الأحمر بطل دوري المرتبط 3 تقرير: الاتحاد الإيراني يخاطب فيفا لمعاقبة أمريكا بسبب لفظ الجلالة 4 انتهت كأس العالم - السعودية (1)-(2) المكسيك.. وداعا للثنائي الأخضر