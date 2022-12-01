فرنسا تتقدم باعتراض رسمي لـ فيفا بسبب إلغاء هدف جريزمان في تونس

تقدم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم باعتراض رسمي للاتحاد الدولي "فيفا" بسبب إلغاء هدف أنطوان جريزمان في شباك تونس.

أنطوان جريزمان النادي : أتليتكو مدريد فرنسا

وكان جريزمان قد سجل هدفا في الدقيقة 98 من مواجهة فرنسا أمام تونس في ختام مباريات المجموعة الرابعة قبل أن يتم إلغاء الهدف بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

واعترض الجانب الفرنسي على فكرة إلغاء الهدف بعد إطلاق النيوزلاندي ماثيو كونجر صافرة النهاية.

وكشفت الصحف الفرنسية عن بيان رسمي من اتحاد كرة القدم للاعتراض على طريقة إلغاء الهدف.

وأوضح البيان "يتم صياغة شكوى رسمية أمام فيفا وسيتم تقديمها خلال 24 ساعة بسبب إلغاء هدف جريزمان أمام تونس".

ويعتبر الجانب الفرنسي عودة حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو بعد صافرة النهاية خطأ.

وكان جريزمان قد رد على إلغاء هدفه في تصريحات ما بعد المباراة قائلا: "عندما لعبت الكرة العرضية كنت في حالة تسلل بالفعل ولكن لم ألمس الكرة أو أتداخل في اللعبة".

وأضاف جريزمان "أخبرت الحكم أنني لم أتحرك تجاه الكرة ولكن الدفاع شتتها بطريقة خاطئة فوصلت إليّ الكرة وسجلت الهدف".

وخسر منتخب فرنسا أمام تونس بهدف دون مقابل في ختام مباريات المجموعة الرابعة.

أما ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا فقد سخر من أداء الحكم وإلغاء الهدف.

وقال ديشامب عقب اللقاء "أتمنى أن يجيبوني باللوائح، لا أعرف كل اللوائح ولم يتمكنوا من شرح ذلك ليك".

وتابع "أطلق حكم اللقاء صافرة النهاية ثم أعاد المباراة لمراجعة لعبة الهدف، لا أعلم إن كان بإمكانه فعل ذلك، وذهبت لأسأل إذا كان لدى أي شخص هاتف كولينا مسؤول التحكيم في فيفا".

وتعتبر خسارة فرنسا أمام تونس هي الأولى منذ خسارتها ضد ألمانيا في ربع نهائي كأس العالم 2014.

ويلعب منتخب فرنسا في ثمن نهائي كأس العالم أمام بولندا في الخامسة من مساء الأحد المقبل.