كرنفال كأس العالم – "قليل الظهور" رجل مباراة السعودية والمكسيك

الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 00:14

كتب : FilGoal

لويس تشافيز

حصل لويس تشافيز لاعب منتخب المكسيك على جائزة رجل مباراة فريقه ضد السعودية.

وسجل تشافيز الهدف الثاني في المباراة التي فاز بها المكسيك على السعودية بهدفين مقابل هدف.

وبات تشافيز أول لاعب يسجل لمنتخب المكسيك من ركلة حرة ثابتة في تاريخ كاس العالم.

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وتأهل منتخب الأرجنتين في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط ويرافقه منتخب بولندا برصيد 4 نقاط متساويا مع المكسيك ثم ياتي المنتخب السعودي برصيد 3 نقاط.

وتفوق منتخب بولندا على المنتخب المكسيكي بفارق الأهداف حيث سجل منتخب بولندا هدفين واستقبلت شباكه مثلهما فيما سجل المكسيك هدفين واستقبلت شباكه 3 أهداف.

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أرقام تشافيز في مباراة المكسيك والسعودية

لعب: 90 دقيقة

أهداف: 1

لمس الكرة: 76 مرة

دقة التمريرات: 67%

التسديد على المرمى: 4 تسديدات.

مستويات لويس تشافيز الرائعة مع باتشوكا وقيادته الفريق لتحقيق لقب الدوري المكسيكي مرحلة أبريتورا، دفعت البعض للمطالبة بمشاركته أساسيا مع منتخب بلاده على حساب القائد المخضرم أندريس جواردادو.

تشافيز يملك 5 مباريات رسمية فقط مع منتخب المكسيك لكنه كتب التاريخ وبات أول لاعب يسجل لمنتخب بلاده من ركلة ثابتة في كأس العالم.

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