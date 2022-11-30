ميسي: الفريق ظهر بشكل أقوى بعد خطأ مني.. ومواجهة أستراليا صعبة جدا

أعرب ليونيل ميسي عن سعادته بردة فعل لاعبي منتخب الأرجنتين بعد إهداره لركلة جزاء أمام بولندا.

ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان الأرجنتين

وأهدر ميسي ركلة جزاء في الشوط الأول أمام بولندا بعد تصدي رائع من تشيزني.

ونجح منتخب الأرجنتين في التأهل بالفوز بهدفين دون مقابل على حساب بولندا ليحسم التانجو تأهله إلى ثمن النهائي.

وقال ميسي عقب مواجهة بولندا: "مع غضبي من إهدار ركلة الجزاء، لكن الفريق خرج بشكل أقوى بعد خطأ مني".

وشدد قائد الأرجنتين "كنا نعلم أنه بمجرد أن نسجل الهدف الأول فأن المباراة ستتغير".

وكشف ميسي "المباراة السابقة أعطتنا الكثير من راحة البال وخرجنا إلى الملعب واثقين أنه يتعين علينا الفوز".

وكان منتخب الأرجنتين قد تغلب على المكسيك بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم.

وتابع ميسي "ستكون مواجهة أستراليا صعبة للغاية، أي فريق يمكن أن يهزم أي فريق، كل شيء متساو جدا".

وشدد "علينا الاستعداد للمباراة بأفضل طريقة ممكنة كما نفعل دائما".

واختتم ميسي تصريحاته "يجب أن نتحلى بالهدوء ونذهب لمباراة تلو الأخرى، الآن تبدأ كأس عالم أخرى ونأمل أن نواصل الحفاظ على ما فعلناه".

وكان منتخب الأرجنتين قد خسر أمام السعودية في لقاء الافتتاح بهدفين مقابل هدف واحد.

وعوض منتخب الأرجنتين خسارته بالفوز على المسكيك بهدفين دون مقابل.

ويواجه منتخب الأرجنتين فريق أستراليا في تمام التاسعة من مساء السبت المقبل في ثمن النهائي.