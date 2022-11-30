كرنفال في الجول – ماك أليستر "الأيرلندي".. حقق ميسي طلبه فأنقذه بالتأهل

سجل أليكسيس ماك أليستر هدفا قتل به صمود بولندا الدفاعي وحارسهم فويتشيك تشيزني ليمهد طريق الأرجنتين لتصدر المجموعة والتأهل لدور الـ16 من كأس العالم 2022 رسميا.

وفاز منتخب الأرجنتين على بولندا اليوم الأربعاء بهدفين دون رد في ملعب 974 في ثالث جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

فمن هو ماك أليستر؟

ولد في لا بامبا، من أصل أيرلندي واسكتلندي.

ويلعب شقيقاه فرانسيس وكيفين بشكل احترافي أيضا، وهما أبناء كارلوس ماك أليستر.

في مقابلة مع شبكة ذا أثليتك، قال "أتذكر أن الجميع أطلقوا عليّ لقب "كولو" وهو "الزنجبيل" في الأرجنتين. لا أحب ذلك كثيرا".

وهو ما طلبه ميسي من زملائه قائلا: "إنه لا يحب أن يُدعى بهذا اللقب، لذا لا تدعوه بهذا!".

بدأ مسيرته مع شقيقه كيفين في فريق ديبورتيفو باركي، ثم تزاملا لاحقا في سان لورينزو عام 2017.

ولعبا مجددا سويا في بوكا جونيورز في 2019.

شارك في أولمبياد طوكيو بالأخص في الفوز على مصر بنتيجة 1-0 في دور المجموعات.

استدعي في 2022 بعد عامين ونصف من الغياب عن منتخب الأرجنتين وتم استبعاده بسبب إصابته بفيروس كورونا.

فماذا قدم ماك أليستر في المباراة؟

شارك لـ84 دقيقة

سجل هدفا

لم يصنع

لمس الكرة 66 مرة

دقة تمريراته بلغت 96%

مرر 3 تمريرات مفتاحية

مرر عرضية غير صحيحة

أرسل تمريرة طولية غير صحيحة

سدد مرتين على المرمى

فاز بـ4 التحامات أرضية من أصل 4

فشل في التحام هوائي وحيد من أصل محاولة وحيدة

فقد الكرة 5 مرات

استخلص الكرة 3 مرات

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