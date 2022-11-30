كرنفال في الجول – ماك أليستر "الأيرلندي".. حقق ميسي طلبه فأنقذه بالتأهل

الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 23:55

كتب : FilGoal

أليكسيس ماك أليستر - بولندا والأرجنتين - كأس العالم 2022

سجل أليكسيس ماك أليستر هدفا قتل به صمود بولندا الدفاعي وحارسهم فويتشيك تشيزني ليمهد طريق الأرجنتين لتصدر المجموعة والتأهل لدور الـ16 من كأس العالم 2022 رسميا.

وفاز منتخب الأرجنتين على بولندا اليوم الأربعاء بهدفين دون رد في ملعب 974 في ثالث جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

فمن هو ماك أليستر؟

أخبار متعلقة:
الأرجنتين وبولندا ينتصران الشهري: منتخب السعودية قدم مستوى مشرف في كأس العالم ست مقاعد متبقية لحسم مواجهات ثمن نهائي كأس العالم

ولد في لا بامبا، من أصل أيرلندي واسكتلندي.

ويلعب شقيقاه فرانسيس وكيفين بشكل احترافي أيضا، وهما أبناء كارلوس ماك أليستر.

في مقابلة مع شبكة ذا أثليتك، قال "أتذكر أن الجميع أطلقوا عليّ لقب "كولو" وهو "الزنجبيل" في الأرجنتين. لا أحب ذلك كثيرا".

وهو ما طلبه ميسي من زملائه قائلا: "إنه لا يحب أن يُدعى بهذا اللقب، لذا لا تدعوه بهذا!".

بدأ مسيرته مع شقيقه كيفين في فريق ديبورتيفو باركي، ثم تزاملا لاحقا في سان لورينزو عام 2017.

ولعبا مجددا سويا في بوكا جونيورز في 2019.

شارك في أولمبياد طوكيو بالأخص في الفوز على مصر بنتيجة 1-0 في دور المجموعات.

استدعي في 2022 بعد عامين ونصف من الغياب عن منتخب الأرجنتين وتم استبعاده بسبب إصابته بفيروس كورونا.

فماذا قدم ماك أليستر في المباراة؟

شارك لـ84 دقيقة

سجل هدفا

لم يصنع

لمس الكرة 66 مرة

دقة تمريراته بلغت 96%

مرر 3 تمريرات مفتاحية

مرر عرضية غير صحيحة

أرسل تمريرة طولية غير صحيحة

سدد مرتين على المرمى

فاز بـ4 التحامات أرضية من أصل 4

فشل في التحام هوائي وحيد من أصل محاولة وحيدة

فقد الكرة 5 مرات

استخلص الكرة 3 مرات

FiGoal.com قدم لكل متابعيه كرنفال كأس العالم والذي يأخذكم في رحلة مع كل لاعبي منتخبات المونديال لمعرفة المزيد من المعلومات عنهم.

وأيضا لمعرفة المزيد من المعلومات عن باقي لاعبي كأس العالم.

للذهاب إلى كرنفال كأس العالم مع FilGoal.com اضغط هنا

الأرجنتين أليكسيس ماك أليستر كأس العالم
نرشح لكم
كرنفال كأس العالم – "قليل الظهور" رجل مباراة السعودية والمكسيك ميسي: الفريق ظهر بشكل أقوى بعد خطأ مني.. ومواجهة أستراليا صعبة جدا الشهري: منتخب السعودية قدم مستوى مشرف في كأس العالم ست مقاعد متبقية لحسم مواجهات ثمن نهائي كأس العالم هيرفي رينار: خروج السعودية من كأس العالم؟ إنها كرة القدم موعد مباراة الأرجنتين ضد أستراليا في ثمن نهائي كأس العالم.. والقنوات الناقلة موعد مباراة فرنسا ضد بولندا في ثمن نهائي كأس العالم.. والقنوات الناقلة الأرجنتين وبولندا ينتصران
أخر الأخبار
كرنفال كأس العالم – "قليل الظهور" رجل مباراة السعودية والمكسيك 9 دقيقة | قطر 2022
ميسي: الفريق ظهر بشكل أقوى بعد خطأ مني.. ومواجهة أستراليا صعبة جدا 24 دقيقة | قطر 2022
كرنفال في الجول – ماك أليستر "الأيرلندي".. حقق ميسي طلبه فأنقذه بالتأهل 28 دقيقة | قطر 2022
الشهري: منتخب السعودية قدم مستوى مشرف في كأس العالم 57 دقيقة | قطر 2022
ست مقاعد متبقية لحسم مواجهات ثمن نهائي كأس العالم 58 دقيقة | قطر 2022
هيرفي رينار: خروج السعودية من كأس العالم؟ إنها كرة القدم ساعة | قطر 2022
موعد مباراة الأرجنتين ضد أستراليا في ثمن نهائي كأس العالم.. والقنوات الناقلة ساعة | قطر 2022
موعد مباراة فرنسا ضد بولندا في ثمن نهائي كأس العالم.. والقنوات الناقلة ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يقيل المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية 2 انتهت نهائي دوري المرتبط - الأهلي (64) - (59) الاتحاد.. الأحمر بطل دوري المرتبط 3 تقرير: الاتحاد الإيراني يخاطب فيفا لمعاقبة أمريكا بسبب لفظ الجلالة 4 انتهت كأس العالم - السعودية (1)-(2) المكسيك.. وداعا للثنائي الأخضر