مقعدان متبقيان لحسم مواجهات ثمن نهائي كأس العالم

الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 23:25

كتب : FilGoal

كأس العالم

حسم 12 منتخبا تأهلهم بشكل رسمي إلى ثمن نهائي كأس العالم وتحددت 6 مباريات بالفعل من ذلك الدور.

ويبقى التنافس على آخر مقعدين من أجل التأهل إلى ثمن النهائي.

وتأهل كل من منتخبي هولندا والسنغال عن المجموعة الأولى، بينما تأهل منتخبا إنجلترا وأمريكا في المجموعة الثانية.

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وحسم منتخبا الأرجنتين وبولندا تأهلهما عن المجموعة الثالثة، بينما تأهل منتخبا فرنسا وأستراليا من المجموعة الرابعة.

وتأهل منتخبا اليابان وإسبانيا من المجموعة الخامسة، فيما تأهل منتخبا المغرب وكرواتيا من المجموعة السادسة.

بينما ضمن منتخبا البرازيل والبرتغال تأهلهما إلى ثمن النهائي قبل الجولة الختامية ولكن دون تحديد المركز.

وتضم المجموعة السابعة كل من البرازيل والكاميرون وصربيا وسويسرا، بينما تضم الثامنة كل من البرتغال وكوريا الجنوبية وغانا وأوروجواي.

وبذلك باتت المنتخبات المتأهلة كالآتي:

- هولندا

- السنغال

- إنجلترا

- أمريكا

- الأرجنتين

- بولندا

- فرنسا

- أستراليا

- اليابان

- إسبانيا

- المغرب

- كرواتيا

- البرازيل

- البرتغال

بينما تتنافس منتخبات سويسرا وصربيا والكاميرون على ثاني بطاقات المجموعة السابعة، ويتنافس كل من غانا وأوروجواي وكوريا الجنوبية على البطاقة الثانية للمجموعة الثامنة.

المواجهات المحددة حتى الآن:

هولندا × الولايات المتحدة الأمريكية

إنجلترا × السنغال

الأرجنتين × أستراليا

فرنسا × بولندا

اليابان × كرواتيا

المغرب × إسبانيا

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