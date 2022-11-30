ست مقاعد متبقية لحسم مواجهات ثمن نهائي كأس العالم

حسم 12 منتخبا تأهلهم بشكل رسمي إلى ثمن نهائي كأس العالم وتحددت أربع مباريات بالفعل من ذلك الدور.

ويبقى التنافس على ستة مقاعد من أجل التأهل إلى ثمن النهائي.

وتأهل كل من منتخبي هولندا والسنغال عن المجموعة الأولى، بينما تأهل منتخبا إنجلترا وأمريكا في المجموعة الثانية.

وحسم منتخبا الأرجنتين وبولندا تأهلهما عن المجموعة الثالثة، بينما تأهل منتخبا فرنسا وأستراليا من المجموعة الرابعة.

ولم يحسم أي منتخب تأهله من المجموعتين الخامسة والسادسة.

بينما ضمن منتخبا البرازيل والبرتغال تأهلهما إلى ثمن النهائي قبل الجولة الختامية ولكن دون تحديد المركز.

وتضم المجموعة الخامسة تضم كل من إسبانيا واليابان وألمانيا وكوستاريكا، بينما المجموعة السادسة تضم كل من المغرب وبلجيكا وكرواتيا وكندا.

وبذلك باتت المنتخبات المتأهلة كالآتي:

- هولندا

- إنجلترا

- السنغال

- أمريكا

- فرنسا

- البرازيل

- البرتغال

- الأرجنتين

- بولندا

- فرنسا

- أستراليا

ومن المباريات المتبقية في الجولة الثالثة والختامية تأكد خروج منتخب كندا وعدم التأهل إلى ثمن النهائي.

بينما تتنافس باقي المنتخبات على المقاعد الستة المتبقية.