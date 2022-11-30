الأرجنتين وبولندا ينتصران

لم يكن هناك خاسر اليوم بينهما، الأرجنتين انتصرت في المباراة، وبولندا فازت بفارق الأهداف، والمنتخبان تأهلا سويا إلى دور الـ16 من كأس العالم 2022.

وفاز منتخب الأرجنتين على بولندا اليوم الأربعاء بهدفين دون رد في ملعب 974 في ثالث جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

افتتح أليكسيس ماك أليستر أهداف المباراة في الدقيقة 47.

وأضاف جوليان ألفاريز الهدف الثاني لراقصي التانجو في الدقيقة 68.

وشهدت المباراة إهدار ليونيل ميسي لركلة جزاء في الدقيقة 39 بعدما تصدى له فويتشيك تشيزني.

بتلك النتيجة وصل رصيد الأرجنتين لست نقاط ليتصدر بهم المجموعة.

فيما احتل منتخب بولندا المركز الثاني في المجموعة بأربع نقاط ولكن بفارق اللعب النظيف عن المكسيك صاحبة المركز الثالث.

وأنهى منتخب السعودية المونديال باحتلاله المركز الرابع بثلاث نقاط.

اللعب النظيف وفارق الأهداف

دخل منتخب الأرجنتين المباراة في حاجة للانتصار ليس فقط لضمان التأهل وعدم انتظار أي نتائج أخرى بل لتفادي فرنسا في دور الـ16.

وبالفعل حققت كتيبة المدرب ليونيل سكالوني ما تريده.

في الناحية الأخرى كان يكفي منتخب بولندا التعادل أو الهزيمة بفارق هدف أو فارق هدفين واللجوء للعب النظيف للتغلب على المكسيك.

وفي هذا الصدد نجح منتخب بولندا فيما أراده.

فحتى وقت إطلاق صافرة نهاية المباراة كان منتخب بولندا متأهلا لدور الـ16 بسبب قاعدة اللعب النظيف.

فقد حصل منتخب بولندا على خمسة إنذارات في البطولة مقابل سبعة للمكسيك وهنا ضمن المنتخب الأوروبي تأهله لدور الـ16

وكانت تلك الطريقة في التأهل تذكرنا بتأهل اليابان في كأس العالم 2018 بعدما تفوقت في قاعدة اللعب النظيف على السنغال كذلك.

لكن سجل سالم الدوسري هدفا للسعودية في الوقت المحتسب بدل من الضائع في شباك المكسيك ليؤهل بولندا بفارق الأهداف لدور الـ16 للمرة الأولى لهم منذ عام 1986.

منتخب بولندا كان فارق الأهداف له هو 0، مقابل -1 للمكسيك.

بتلك النتيجة سيواجه منتخب الأرجنتين منافسه أستراليا في الثالث من شهر ديسمبر المقبل.

فيما يواجه فرنسا منافسه بولندا في الرابع من شهر ديسمبر.

التشكيل

دفع سكالوني بجوليان ألفاريز في التشكيل الأساسي بجوار ليونيل ميسي وآنخيل دي ماريا.

فيما قاد روبرت ليفاندوفسكي هجوم بولندا وبقى أركاديوس ميليك على مقاعد البدلاء.

📋ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام الأرجنتين.. وميليك على مقاعد البدلاء 🇵🇱#في_المونديال pic.twitter.com/aWkFU5egYl — FilGoal (@FilGoal) November 30, 2022

ملخص المباراة

بدأت المباراة بضغط قوي من الأرجنتين وسدد ميسي كرة تصدى لها تشيزني.

وسدد ميسي مرة أخرى وحولها تشيزني لركلة ركنية.

وأطلق جوليان ألفاريز تسديدة مرت بجوار المرمى بقليل.

واصل تشيزني تألقه وحرم دي ماريا من هدف محقق وحول الكرة لركلة ركنية، وبعدها تصدى لانفراد أمام ألفاريز ورأسية من ميسي.

لكن فجأة توقف اللعب وعاد الحكم لمشاهدة إعادة لقطة تدخل تشيزني مع ميسي واحتسب ركلة جزاء بداعي تدخل قوي من الحارس البولندي على ليونيل.

ولكن ركلة الجزاء تصدى لها تشيزني بعد قفز للزاوية اليسرى التي سدد فيها ميسي الكرة.

وسدد رودريجو دي بول كرة قوية تصدى لها تشيزني وارتدت الكرة إلى ألفاريز ولكن الحارس البولندي واصل تألقه واستبسل في الدفاع عن مرماه.

وبعد بداية الشوط الثاني بقليل أطلق أليكسيس ماك أليستر تسديدة قوية سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول للتانجو.

واصل منتخب الأرجنتين ضغطه وفي الدقيقة 68 سجل الهدف الثاني عن طريق جوليان ألفاريز.

وواصل تشيزني تألقه وتصدى لتسديدة من ميسي.

وسدد ألفاريز كرة قوية ارتطمت في الشباك من الخارج.

وأهدر لاوتارو مارتينيز انفرادا وارتطمت تسديدته في الشباك من الخارج.

واصل منتخب بولندا دفاعه المستميت كي لا يتلقى هدفا يتسبب في إقصائه وكان له ما أراد بالخروج مهزوما بهدفين دون رد ليتأهل رفقة الأرجنتين لدور الـ16.