الدوسري يعادل الخزري وجابر في كأس العالم بهدفه في المكسيك

الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 23:09

كتب : FilGoal

هدف سالم الدوسري لاعب السعودية في المكسيك

عادل سالم الدوسري قائد منتخب السعودية هدافي العرب في كأس العالم بهدفه في شباك المكسيك.

وخسر منتخب السعودية أمام المكسيك بهدفين مقابل هدف واحد في ختام دور المجموعات بكأس العالم.

وسجل سالم الدوسري هدف السعودية في الدقيقة 95 في نهاية المباراة.

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ورفع الدوسري رصيده إلى ثلاثة أهداف في تاريخ منافسات كأس العالم.

وكان الدوسري قد سجل هدف انتصار السعودية على الأرجنتين في الجولة الافتتاحية عندما سجل هدف الأخضر الثاني.

وافتتح سالم الدوسري أهدافه في المونديال بنسخة 2018 عندما سجل في شباك مصر في دور المجموعات.

وأهدر الدوسري ركلة جزاء في مباراة السعودية أمام بولندا في الجولة الثانية من النسخة الحالية بكأس العالم ليهدر فرصة الانفراد بصدارة العرب في كأس العالم.

وبذلك يعادل الدوسري رقم كل من وهبي الخزري مهاجم تونس وسامي الجابر مهاجم السعودية السابق في كأس العالم.

وودع منتخب السعودية منافسات كأس العالم بتذيل ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.

كأس العالم سالم الدوسري هداف العرب
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