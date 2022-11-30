موعد مباراة فرنسا ضد بولندا في ثمن نهائي كأس العالم.. والقنوات الناقلة

تصدر منتخب فرنسا المجموعة الرابعة من منافسات كأس العالم 2022.

ويواجه الديوك الفرنسية منتخب بولندا ثاني المجموعة الثالثة في ثمن نهائي المونديال.

وتصدر منتخب فرنسا مجموعته برصيد 6 نقاط، بينما بولندا حلت ثاني مجموعتها برصيد 4 نقاط.

موعد المباراة

تقام المباراة يوم الأحد 4 ديسمبر المقبل.

ويستضيف استاد الثمامة في مدينة الدوحة المباراة.

وتنطلق المواجهة في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 أو2.

مشوار الفريقين

افتتح منتخب فرنسا حامل لقب كأس العالم البطولة بانتصار كبير على أستراليا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وعزز الديوك انتصارهم بالفوز على الدنمارك بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الثانية.

واختتم منتخب فرنسا مبارياته أمام تونس بالخسارة بهدف دون مقابل وتصدر رغم الهزيمة.

أما منتخب بولندا فبدأ مبارياته في كأس العالم بالتعادل السلبي بدون أهداف أمام المكسيك.

وتغلب منتخب بولندا على السعودية بهدفين دون مقابل ليرفع رصيده إلى 4 نقاط.

وبنفس النتيجة خسر منتخب بولندا أمام الأرجنتين في ختام دور المجموعات لتتساوى بولندا مع المكسيك في النقاط وفارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة والمستقبلة.

ولكن حسم منتخب بولندا تأهله بسبب فارق الأهداف عن المكسيك.