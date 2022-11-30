أمين عمر حكما لمباراة الزمالك والمصري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة مارك كلاتنبرج أسماء حكام الجولة الخامسة للدوري المصري.

ويدير أمين عمر مباراة الزمالك والمصري التي تقام في استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويعاونه كل من هاني عبد الفتاح ومحمد محمود لطفي، وجلال أحمد حكما رابعا.

والثنائي عمرو الشناوي وهاني خيري للفيديو.

ويدير إبراهيم نور الدين مباراة أسوان ضد فاركو، ويعاونه كل من أحمد نوفل وهاني العراقي، وعمرو رمضان حكما رابعا.

ومحمود الدسوقي ومحمد عطا للفيديو.

أما مباراة الداخلية ضد فيوتشر يتولى إدارتها خالد حسين وكريم محمد يونس، ومحمود منصور حكما رابعا.

ومحمد سلامة وأحمد لطفي للفيديو.