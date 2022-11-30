كأس العالم - ماك أليستر يفتتح أهدافه الدولية في شباك تشيزني

الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 22:21

كتب : FilGoal

أليكسيس ماك أليستر - بولندا والأرجنتين - كأس العالم 2022

افتتح أليكسيس ماك أليستر أهدافه الدولية مع منتخب الأرجنتين بهدف في شباك فويتشيك تشيزني حارس مرمى منتخب بولندا.

وسجل ماك أليستر أول أهداف الأرجنتين في شباك بولندا في ختام مباريات المجموعة الثالثة من كأس العالم.

ويخوض ماك أليستر عاشر مبارياته الدولية بقميص منتخب الأرجنتين.

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وكان أليستر قد ساهم في هدف وحيد مع الأرجنيتن كان أمام الإمارات وديا في الاستعدادات لكأس العالم.

ولعب ماك أليستر أولى مبارياته الدولية أمام تشيلي وديا في سبتمبر 2019.

واستقبل ماك أليستر عرضية نوهيل مولينا من الجانب الأيمن وسددها مباشرة على يمين تشيزني.

وأهدر ليونيل ميسي ركلة جزاء مع نهاية الشوط الأول بتصدي ناجح من تشيزني.

ويحتاج منتخب الأرجنتين للفوز على بولندا بأي نتيجة من أجل حسم تأهله بشكل رسمي إلى ثمن النهائي.

وكان منتخب الأرجنتين قد خسر أمام السعودية في لقاء الافتتاح بهدفين مقابل هدف واحد.

وعوض منتخب الأرجنتين خسارته بالفوز على المسكيك بهدفين دون مقابل.

وإذا تصدر منتخب الأرجنتين مجموعته يواجه أستراليا في ثمن النهائي.

بينما حال صعد في المركز الثاني سيواجه فرنسا.

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