الرابعة لزعيم الفلاحين.. جابريل أوروك رجل مباراة الاتحاد وغزل المحلة

حصد جابريل أوروك لاعب غزل المحلة جائزة رجل مباراة الاتحاد السكندري وغزل المحلة لحساب الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وانتصر غزل المحلة بثنائية على الاتحاد في لقاء أقيم على استاد الإسكندرية. (طالع التفاصيل)

وخلال 4 مباريات خاضها غزل المحلة في الدوري حصد الفريق جائزة رجل المباراة 4 مرات.

وحصد أحمد الشيخ ثم حميد ماو ثم أحمد الشيخ وأخيرا أوروك الجائزة المقدمة من الرابطة المحترفة.

فماذا قدم أوروك ضد الاتحاد؟

دقائق: 90

تسديدات: 3

لمس الكرة: 50

تمريرات صحيحة: 25 من 34

دقة تمرير: 74%

مراوغات ناجحة: 1 من 2

فوز بصراعات ثنائية: 3 من 9

ارتكاب أخطاء: 3

وارتفع رصيد زعيم الفلاحين لـ 10 نقاط بعد أول 4 مباريات، إذ تأجلت المباراة الماضية له في الدوري أمام الداخلية بالجولة الرابعة، انفرد بها بالصدارة مؤقتا.

وحقق غزل المحلة ما لم يحققه من قبل منذ موسم 1972-73 وحينها حصد زعيم الفلاحين لقب الدوري في المرة الوحيدة بتاريخه.

الفريق منذ 50 عاما حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في واحدة، علما بأن الفوز = نقطتين آنذاك.

بينما كرر الاتحاد ما فعله موسم 1995-96 عندما حقق الفوز في أول 3 جولات بالدوري ثم خسر الرابعة بنتيجة 2-0 ضد الزمالك آنذاك، وهو ما يمثل أفضل انطلاقة للفريق في الـ 30 عاما الأخيرة.

وتوقف رصيد زعيم الثغر عند 9 نقاط ظل بها ثانيا في جدول الترتيب متكبدا خسارته الأولى في الموسم.