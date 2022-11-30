الرابعة لزعيم الفلاحين.. جابريل أوروك رجل مباراة الاتحاد وغزل المحلة
الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 22:00
كتب : FilGoal
حصد جابريل أوروك لاعب غزل المحلة جائزة رجل مباراة الاتحاد السكندري وغزل المحلة لحساب الجولة الخامسة من الدوري المصري.
جابرييل أوروك
النادي : غزل المحلة
وانتصر غزل المحلة بثنائية على الاتحاد في لقاء أقيم على استاد الإسكندرية. (طالع التفاصيل)
وخلال 4 مباريات خاضها غزل المحلة في الدوري حصد الفريق جائزة رجل المباراة 4 مرات.
وحصد أحمد الشيخ ثم حميد ماو ثم أحمد الشيخ وأخيرا أوروك الجائزة المقدمة من الرابطة المحترفة.
فماذا قدم أوروك ضد الاتحاد؟
دقائق: 90
تسديدات: 3
لمس الكرة: 50
تمريرات صحيحة: 25 من 34
دقة تمرير: 74%
مراوغات ناجحة: 1 من 2
فوز بصراعات ثنائية: 3 من 9
ارتكاب أخطاء: 3
وارتفع رصيد زعيم الفلاحين لـ 10 نقاط بعد أول 4 مباريات، إذ تأجلت المباراة الماضية له في الدوري أمام الداخلية بالجولة الرابعة، انفرد بها بالصدارة مؤقتا.
وحقق غزل المحلة ما لم يحققه من قبل منذ موسم 1972-73 وحينها حصد زعيم الفلاحين لقب الدوري في المرة الوحيدة بتاريخه.
الفريق منذ 50 عاما حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في واحدة، علما بأن الفوز = نقطتين آنذاك.
بينما كرر الاتحاد ما فعله موسم 1995-96 عندما حقق الفوز في أول 3 جولات بالدوري ثم خسر الرابعة بنتيجة 2-0 ضد الزمالك آنذاك، وهو ما يمثل أفضل انطلاقة للفريق في الـ 30 عاما الأخيرة.
وتوقف رصيد زعيم الثغر عند 9 نقاط ظل بها ثانيا في جدول الترتيب متكبدا خسارته الأولى في الموسم.