ما لم يحدث منذ 50 عاما.. انطلاقة الغزل الرائعة مستمرة بالفوز على الاتحاد

انتصر غزل المحلة على الاتحاد في الجولة الخامسة من الدوري المصري بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم على استاد الإسكندرية.

سجل ثنائية المحلة: باولن فوافي وأحمد الشيخ.

وارتفع رصيد زعيم الفلاحين لـ 10 نقاط بعد أول 4 مباريات، إذ تأجلت المباراة الماضية له في الدوري أمام الداخلية بالجولة الرابعة، انفرد بها بالصدارة مؤقتا.

وحقق غزل المحلة ما لم يحققه من قبل منذ موسم 1972-73 وحينها حصد زعيم الفلاحين لقب الدوري في المرة الوحيدة بتاريخه.

الفريق منذ 50 عاما حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في واحدة، علما بأن الفوز = نقطتين آنذاك.

بينما كرر الاتحاد ما فعله موسم 1995-96 عندما حقق الفوز في أول 3 جولات بالدوري ثم خسر الرابعة بنتيجة 2-0 ضد الزمالك آنذاك، وهو ما يمثل أفضل انطلاقة للفريق في الـ 30 عاما الأخيرة.

وتوقف رصيد زعيم الثغر عند 9 نقاط ظل بها ثانيا في جدول الترتيب متكبدا خسارته الأولى في الموسم.

التشكيل

قاد أوستن أموتو هجوم الاتحاد السكندري.

فيما غاب محمود علاء عن دفاع الاتحاد بسبب تعرضه للطرد في اللقاء الأخير.

بينما بدأ عبده يحيى في هجوم غزل المحلة، ومن خلفه تواجد أحمد الشيخ في خط الوسط.

وصف المباراة

بدأ اللقاء سريعا وظهرت محاولات هجومية لغزل المحلة من أجل الاقتراب من مرمى الاتحاد.

رد الاتحاد الأول جاء في الدقيقة 17 بتسديدة رائعة من مروان عطية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيسر.

وفي الدقيقة 20 منع المهدي سليمان تسديدة قوية من عبده يحيى.

وبعد 5 دقائق مرت تصويبة إبراهيم حسن بجوار القائم الأيسر لغزل المحلة.

واصل الاتحاد محاولاته الهجومية لكنها جاءت بعيدة عن القائمين والعارضة.

وفي الدقيقة 32 وبعد سلسلة من التمريرات السريعة وصلت الكرة إلى محمد جابر ظهير الغزل داخل منطقة الجزاء الذي مرر عرضية أودعها باولن فوافي في الشباك.

وردت العارضة أخطر فرصة للاتحاد في الشوط الأول بعد تسديدة من أموتو أبعدها الحارس لكن متابعة إبراهيم حسن داخل الست ياردات لم تجد سوى العارضة في الدقيقة 38.

الفرصة ارتدت مباشرة بهدف ثانٍ لغزل المحلة في الدقيقة 40، عرضية من عبده يحيى أودعها أحمد الشيخ في الشباك.

ورفض الشيخ الاحتفال بالهدف الذي سجله في شباك فريقه السابق، إذ وصل للهدف الرابع له في الدوري في صدارة ترتيب الهدافين بالمسابقة.

شوط أول انتهى بتقدم زعيم الفلاحين.

في الشوط الثاني شارك أجوستينو مابولولو لتعزيز هجوم الاتحاد.

وتصدى محمود الحضري لتسديدة مابولولو في الدقيقة 48.

في الدقيقة 67 سجل مابولولو هدفا على الطائر لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل وهو ما أيدته تقنية الفيديو.

في الدقيقة 76 مهد كريم الديب كرة بالرأس لمابولولو الذي سدد كرة قوية مرت أعلى العارضة من داخل منطقة الجزاء.

وكاد جابريل أوروك أن ينهي اللقاء بانفراد لكنه فضل التمرير عن التسديد لتنتهي خطورة الفرصة في الدقيقة 81.

وسدد عبد الغني محمد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية كريم الديب لكن كرته لم تجد الشباك في الدقيقة 90.

ورغم ضغط الاتحاد الشرس في الوقت بدلا من الضائع لم يهز الفريق الشباك لتنتهي المباراة بخسارته الأولى في الدوري