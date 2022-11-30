كأس العالم - بن وايت يغادر معسكر إنجلترا

الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 21:05

كتب : FilGoal

بن وايت - منتخب إنجلترا

غادر بن وايت مدافع منتخب إنجلترا معسكر الأسود الثلاثة في كأس العالم.

بين وايت

النادي : أرسنال

إنجلترا

وجاء خروج بن وايت من المعسكر لأسباب شخصية.

وكشف بيان منتخب إنجلترا "بن وايت غادر معسكر المنتخب في الوكرة وعاد إلى إنجلترا".

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وأضاف "عودة بن وايت إلى إنجلترا لأسباب شخصية ومن غير المتوقع أن يعود فيما تبقى من كأس العالم".

واختتم البيان "نطلب احترام خصوصية اللاعب في هذه اللحظة".

ولم يشارك بن وايت مع منتخب إنجلترا في مباريات دور المجموعات.

وتأهل منتخب إنجلترا إلى ثمن نهائي كأس العالم بعد تصدر المجموعة الثانية.

وجمعت الأسود الثلاثة 7 نقاط في دور المجموعات بعد فوز على إيران ثم تعادل مع أمريكا وأخيرا فوز على ويلز.

ويلعب منتخب إنجلترا أمام السنغال في ثمن نهائي منافسات كأس العالم.

وتقام مباراة ثمن النهائي في التاسعة من مساء الأحد في رابع لقاءات ثمن النهائي.

كأس العالم منتخب إنجلترا بن وايت
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