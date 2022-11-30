كرنفال في الجول - المخضرم ماثيو ليكي رجل مباراة أستراليا والدنمارك

حاز ماثيو ليكي جائزة رجل مباراة أستراليا والدنمارك في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم 2022.

وحمل ماثيو بلاده إلى دور ثمن النهائي بعد تسجيل هدف أمام الدنمارك في الجولة الحاسمة من البطولة.

ليكي (31 عاما) يشارك في المونديال للمرة الثالثة بعد نسختي 2014 و2018.

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"بعد 10 سنوات في الملاعب الألمانية، عاد المخضرم ليكي إلى وطنه العام الماضي منهيًا مغامرة طويلة في الخارج.

في مايو 2021 تم تعيينه قائدًا جديدًا للمنتخب خلفًا لـ مارك ميليجان لكنه اختار الابتعاد مؤقتا عن المنتخب بعدها بسبب الحجر الصحي الإجباري، مما نقل شارة القيادة إلى مات ريان.

يشارك في المونديال للمرة الثالثة بعد 2014 و2018، وسبق له التتويج بكأس آسيا 2015.

وقّع لـ إنجلوشتاد الألماني قبل مونديال 2014، ولكنه تألق بشدة في البطولة ليصرح: "ربما كنت سأحظى بعروض من أندية أكبر لو انتظرت لما بعد كأس العالم".

الجناح الخطير يجيد اللعب في كل مراكز خط الهجوم تقريبًا، ويتميز بسرعة كبيرة في الثلث الأخير من الملعب".

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ماذا قدم ماثيو ليكي في المباراة؟

عدد الدقائق: 89

عدد الأهداف: 1

عدد التسديدات: 1

عدد الفرص: 1

عدد لمسات الكرة: 48

دقة التمرير: 100%

الالتحمات الأرضية الصحيحة: 2 من 12

الالتحمات الهوائية الصحيحة: 6 من 9