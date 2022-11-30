إيسترن كومباني يرد عبر في الجول على طلب بن عيفية فسخ تعاقده

الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 20:57

كتب : رضا السنباطي

فراس عيفية

تقدم التونسي فراس بن عيفية بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل فسخ تعاقده مع فريق إيسترن كومباني.

وطلب بن عيفية فسخ تعاقده بسبب عدم حصوله على مقدم تعاقد الموسم الجديد وأقساط قديمة من راتبه.

وكشف نصر عبد العزيز رئيس النادي لـ FilGoal.com: "فعلنا عقد شراء فراس بن عيفية واللاعب استمر معنا عقب نهاية الموسم الماضي".

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وأضاف "بن عيفية حضر وتدرب استعدادا لدوري الدرجة الاثنية رغم تلقيه بعض العروض ولكن أعلن استمراره".

وأوضح رئيس إيسترن كومباني "بن عيفية كان يحصل على راتبه بالجنيه المصري ثم طلب تحويله إلى الدولار".

وشدد "طلبنا توفير عملة للاعب لأنه رفض الحصول على الراتب بالجنيه ثم تفاجئنا بشكواه للاتحاد الدولي لفسخ تعاقد".

واختتم تصريحاته "تم الرد على طلبات اللاعب بأن راتبه متوفر بالجنيه واللاعب يطلب توفيره بالدولار وننتظر رد فيفا".

وهبط فريق إيسترن كومباني إلى الدرجة الثانية بعد صعوده الموسم الماضي.

إيسترن كومباني الدوري المصري فراس بن عيفية
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