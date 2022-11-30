انتهت كأس العالم – بولندا (0) - (2) الأرجنتين.. انتصار التانجو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي بولندا والأرجنتين التي تقام في ملعب 974 في ثالث جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

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نهاية المباراة بفوز الأرجنتين بهدفين دون رد.

ق86: لاوتارو يهدر انفرادا وتسديدته ذهبت لخارج الملعب.

ق73: تسديدة قوية من ألفاريز ارتطمت في الشباك من الخارج.

ق71: تشيزني يتألق أمام تسديدة ميسي.

ق68: جوووووووووووووووووول ثااااان للأرجنتين بتسديدة قوية من جوليان ألفاريز.

ق47: جووووووووووووول أوووووووووووول للأرجنتين عن طريق أليكسيس ماك أليستر.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: 3 دقائق وقت محتسب بدل من ضائع.

ق43: تسديدة من دي بول تصدى لها تشيزني وارتدت الكرة لألفاريز تصدى له تشيزني مجددا.

ق39: يا ربااااااااااااااااااه، تشيزني يتألق أمام ركلة جزاء ميسي ويتصدى له.

ق38: ركلة جزاء للأرجنتين.

ق37: الحكم يعود لمتابعة ركلة جزاء محتملة للأرجنتين بداعي إعاقة تشيزني لميسي.

ق36: تشيزني يتألق أمام انفراد ألفاريز وبعدها رأسية ميسي.

ق33: تشيزني يتألق ويحرم دي ماريا من هدف محقق من ركلة ركنية مباشرة في المرمى.

ق29: تسديدة من جوليان ألفاريز مرت بجوار المرمى بقليل.

ق10: تسديدة أخرى من ميسي وحولها تشيزني لركلة ركنية.

ق6: تسديدة من ميسي تصدى لها تشيزني.

انطلاق المباراة.