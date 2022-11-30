كرة سلة - الاتحاد المصري يكشف عقوبة عمرو الجندي

كشف الاتحاد المصري لكرة السلة عن إيقاف عمرو الجندي لاعب الأهلي لمدة مباراتين مع غرامة مالية.

ويأتي ذلك على خلفية ما بدر من اللاعب خلال مباراة نهائي دوري مرتبط الرجال، وفقا لوصف الاتحاد المصري للسلة.

وكان عمرو الجندي قد امتثل لقرار اتحاد السلة بالخضوع للتحقيق في مقر الاتحاد وفقا لقرار لجنة المسابقات يوم الإثنين.

وقرر الاتحاد المصري لكرة السلة إيقاف عمرو الجندي لمدة مباراتين مع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيها.

وفاز الأهلي بلقب دوري المرتبط لكرة السلة للرجال بعد الفوز على الاتحاد السكندري في الإياب بنتيجة 64-59.

وعوض الأهلي خسارة الذهاب بنتيجة 88-76 ليفوز في الإياب ويتوج باللقب، مستفيدا من فوز فريق المرتبط في المباراتين ذهابا وإيابا.

وبذلك حقق الأهلي لقب دوري المرتبط للعام الثالث على التوالي.

اللقب هو الثامن للأهلي تاريخيا ليعادل رقم الاتحاد كأكثر الأندية فوزا بلقب دوري المرتبط.

على الجانب الآخر، تعود آخر مرة حقق فيها الاتحاد لقب دوري المرتبط إلى موسم 2019-2020.