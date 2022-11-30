رينار: عازمون ومصرون على تحقيق الفوز

شدد الفرنسي هيرفي رينار مدرب منتخب السعودية على ثقته في قدرات فريقه قبل المواجهة المرتقبة ضد المكسيك.

ويلعب منتخب المكسيك ضد السعودية في الجولة الثالثة لمجموعات كأس العالم 2022 في قطر.

وقال رينار عبر قنوات "الكأس" القطرية: "هذه أهم مباراة بالنسبة لنا. في عام 1994 تأهلت السعودية للدور الثاني وقد يكون اليوم يوما تاريخيا ونحن نعول عليه كثيرا ولدينا الدافع والحافز".

وشدد "نعلم أننا نواجه فريقا قويا لكننا عازمون ومصرون على الفوز وعلينا أن نبذل كل جهدنا لتحقيق ذلك".

وجاء تشكيل السعودية لمواجهة المكسيك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سلطان الغنام – حسان التمبكتي – عبد الإله العمري - علي البليهي

الوسط: محمد كنو – علي الحسن – سعود عبد الحميد

الهجوم: سالم الدوسري – صالح الشهري – فراس البريكان.

ويحتل منتخب بولندا صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط.

يليه السعودية والأرجنتين برصيد 3 نقاط ويتذيل منتخب المكسيك ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطة وحيدة.