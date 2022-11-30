جريزمان: لم أتداخل في لعبة الهدف وقت التسلل.. والأهم المباراة المقبلة

الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 20:05

كتب : FilGoal

أنطوان جريزمان - فرنسا × الدنمارك

يرى أنطوان جريزمان أنه لم يتداخل في لقطة هدفه في شباك تونس والذي تم إلغائه بسبب التسلل.

أنطوان جريزمان

النادي : أتليتكو مدريد

فرنسا

وحسم منتخب فرنسا تأهله في الصدارة رغم الخسارة أمام تونس بهدف دون مقابل.

وألغى حكم اللقاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو هدف جريزمان في الدقيقة 98 بداعي التسلل.

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وقال جريزمان في تصريحات لقناة TF1: "وقت لعب الكرة العرضية كنت متسللا ولكن أخبرت الحكم أنني لم أتداخل في اللعبة ولم أنوي استقبال الكرة العرضية".

وأضاف "المدافع أخطأ تقدير الكرة ولذلك عادت إليّ وذلك سبب استعادتي لها".

وتابع "من المعقد أن تلعب هذه المباريات عندما تكون متأهلا، فقد حدث الكثير من التغييرات في الفريق".

واختتم جريزمان تصريحاته "الأهم الآن هي المباراة القادمة".

وتصدر منتخب فرنسا المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن أستراليا.

وينتظر منتخب الديوك ثاني المجموعة الثالثة لمواجهة في ثمن نهائي كأس العالم.

ويلعب منتخب فرنسا مباراته في ثمن النهائي في تمام الخامسة من مساء يوم الأحد المقبل.

جريزمان فرنسا كأس العالم
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