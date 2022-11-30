ليكيب: احتمالية غياب نونو مينديش عن باقي مباريات البرتغال في كأس العالم

الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 20:04

كتب : FilGoal

نونو مينديش

من المحتمل أن يغيب البرتغالي نونو مينديش عن باقي مشاركات منتخب بلاده في كأس العالم 2022 بحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وتعرض مينديش للإصابة أمام أوروجواي وخرج باكيا قبل نهاية الشوط الأول.

وبحسب الصحيفة الفرنسية فأن إصابة الظهير الأيسر في الفخذ، وهي التي تشبه إصابته مع باريس سان جيرمان قبل كأس العالم وغاب بسببها 3 أسابيع.

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وأوضح التقرير أن الاتحاد البرتغالي لم يرغب التعليق على موقف اللاعب قبل صدور الحكم الطبي النهائي.

ومن المتوقع أن يصدر القرار بشأنه خلال الساعات القليلة القادمة.

ولم يخض نونو الفقرة التدريبية اليوم الأربعاء مع منتخب البرتغال، رفقة أوتافيو وكريستيانو رونالدو.

وأكمل التقرير أن فيرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال سيجري عدة تغييرات في مواجهة كوريا الجنوبية الأخيرة بدور المجموعات يوم الجمعة المقبل.

وحسم منتخب البرتغال تأهله لدور الـ 16 مبكرا بعد الفوز على السنغال وأوروجواي.

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