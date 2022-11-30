ديشامب: ربما إلغاء هدف جريزمان بسبب التسلل.. ونبدأ بطولة ثانية الآن

الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 19:55

كتب : FilGoal

ديديه ديشامب - المدير الفني لمنتخب فرنسا

يرى ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا أن الفريق يبدأ الآن الاستعداد لبطولة ثانية وهي مراحل خروج المغلوب في كأس العالم.

وحسم منتخب فرنسا تأهله في الصدارة رغم الخسارة أمام تونس بهدف دون مقابل.

وألغى حكم اللقاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو هدف جريزمان في الدقيقة 98 بداعي التسلل.

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وقال ديشامب في تصريحات لقناة TF1: "لا أعرف لماذا ألغي هدف جريزمان ربما هناك موقف تسلل".

وأضاف "استغرق الأمر بعض الوقت لاتخاذ القرار وهدأ فرحتنا بالعودة التي استحقيناها".

وعن مواجهة نسور قرطاج أوضح "واجهتنا صعوبات في مباراة تونس بسبب خيارات التشكيل الذي دفعت به،".

وأوضح "لكن كان اللاعبون في خطر وقد لعبنا مباراتين كبيرتين في البداية".

واختتم ديشامب تصريحاته "تم تحقيق الهدف بالتأهل في الصدارة، وسوف نتعافى لنبدأ مسابقة ثانية الآن".

وتصدر منتخب فرنسا المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن أستراليا.

وينتظر منتخب الديوك ثاني المجموعة الثالثة لمواجهة في ثمن نهائي كأس العالم.

ويلعب منتخب فرنسا مباراته في ثمن النهائي في تمام الخامسة من مساء يوم الأحد المقبل.

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