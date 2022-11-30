تشكيل المكسيك - لوزانو يقود الهجوم أمام السعودية في كأس العالم

الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 19:55

كتب : FilGoal

منتخب المكسيك

يقود إرفينج لوزانو نجم نابولي هجوم منتخب بلاده المكسيك أمام السعودية.

ويلعب منتخب المكسيك ضد السعودية في الجولة الثالثة لمجموعات كأس العالم 2022 في قطر.

وجاء تشكيل المكسيك كالآتي:

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حراسة المرمى: جييرميو أوتشوا

الدفاع: سانشيز - سيزار مونتيس - هيكتور مورينو – خيسوس جاياردو

الوسط: لويس شافيز – كيفين ألفاريز - بيندا

الهجوم: أليكسيس فيجا – إرفينج لوزانو – مارتين

ويمتلك منتخب المكسيك نقطة واحدة في المركز الأخير بالمجموعة، ويأتي منتخب السعودية في المركز الثالث بـ3 نقاط.

المكسيك كأس العالم السعودية
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