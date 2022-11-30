تشكيل المكسيك - لوزانو يقود الهجوم أمام السعودية في كأس العالم

يقود إرفينج لوزانو نجم نابولي هجوم منتخب بلاده المكسيك أمام السعودية.

هيرفينج لوزانو النادي : نابولي المكسيك

ويلعب منتخب المكسيك ضد السعودية في الجولة الثالثة لمجموعات كأس العالم 2022 في قطر.

وجاء تشكيل المكسيك كالآتي:

حراسة المرمى: جييرميو أوتشوا

الدفاع: سانشيز - سيزار مونتيس - هيكتور مورينو – خيسوس جاياردو

الوسط: لويس شافيز – كيفين ألفاريز - بيندا

الهجوم: أليكسيس فيجا – إرفينج لوزانو – مارتين

ويمتلك منتخب المكسيك نقطة واحدة في المركز الأخير بالمجموعة، ويأتي منتخب السعودية في المركز الثالث بـ3 نقاط.

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