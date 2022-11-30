مدرب البرازيل يعثر على المشجع المجهول الذي ساعد عائلته

الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 19:54

كتب : FilGoal

تيتي

مشجع عربي ساعد عائلة تيتي مدرب البرازيل وطلب الأخير البحث عنه لشكره.

وظلت هوية المشجع مجهولة إلى أن وجده تيتي فماذا حدث؟

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البرازيل تيتي كأس العالم
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