كرنفال في الجول – "الكورسيكي" الذي قاد تونس لفوز تاريخي على فرنسا

الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 19:51

كتب : FilGoal

هدف وهبي الخزري لـ تونس في شباك فرنسا

ولد في جزيرة كورسيكا الفرنسية عام 1991 وبعد 31 قاد تونس للفوز على فرنسا نفسها في كأس العالم 2022.

هو وهبي الخزري رجل مباراة تونس وفرنسا.

وفاز منتخب تونس على فرنسا اليوم الأربعاء بهدف دون رد في ثالث جولات كأس العالم ضمن منافسات المجموعة الرابعة في ملعب المدينة التعليمية.

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فمن هو وهبي الخزري رجل المباراة؟

أفضل لاعب تونسي في 2018، سجل هدفين في المونديال السابق في شباك بلجيكا وبنما.

يتميز الخزري في تنفيذ ركلات الجزاء والركلات الحرة، ويمتلك هدفًا شهيرًا سجله بقميص سانت إيتيان في شباك ميتز بتسديدة من 68 مترًا كانت أفضل هدف في الموسم بامتياز.

وُلد في جزيرة كورسيكا لعائلة تونسية.

يقول الخزري: "أمتلك هوية كورسيكا.

ولُدت هناك، صحيح أنني أمتلك أصولًا تونسية، لكني من كورسيكا، وُلدت وترعرعت هناك ولم أشعر أبدًا بأي عنصرية".

يعتبر أول لاعب يرتدي القميص رقم 99 في تاريخ مونبلييه.

ماذا قدم الخزري خلال المباراة؟

شارك لـ59 دقيقة

سجل هدفا

لم يصنع

سدد مرتين على المرمى

سدد مرة خارج المرمى

حاول المراوغة مرتين وفشل في كليهما

لمس الكرة 23 مرة

دقة تمريرات بلغت 100%

أرسل تمريرة عرضية وحيدة غير ناجحة

أرسل تمريرتان طوليتان ونجح في واحدة

فاز بالتحام هوائي وحيد من أصل ستة

فقد الكرة سبع مرات

وقع في التسلل مرتين

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