وهبي الخزري: لعبنا مباراة محاربين.. ونشعر بخيبة أمل

الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 19:51

كتب : FilGoal

احتفال منتخب تونس بهدف وهبي الخزري في فرنسا

يشعر وهبي الخزري لاعب منتخب تونس بخيبة أمل عقب فشل منتخب بلاده في التأهل لثمن نهائي كاس العالم 2022.

وحقق منتخب تونس إنجازا تاريخيا ولكنه لم يكتمل رغم فوزه على فرنسا بهدف دون مقابل.

وقتل فوز أستراليا على الدنمارك طموح تونس في التأهل إلى ثمن النهائي.

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وقال الخزري عبر "بي إن سبورتس": "أردنا التأهل ولعبنا مباراة محاربين. نجحنا في الاستحواذ وخلقنا العديد من الفرص لكن الأمر لم يكن بأيدينا".

وشدد " نشعر بخيبة أمل وفي الوقت ذاته سعداء بما قدمناه أمام فريق استثنائي ولكن هذه كرة القدم".

واختتم "المجموعة أمنت بنفسها وأظهرنا وجها جيدا للكرة التونسية في كأس العالم".

وبات منتخب تونس أول فريق عربي يحقق الفوز على الديوك الفرنسية في كأس العالم.

وسجل وهبي الخزري الهدف التونسي الوحيد في الدقيقة 58 ولكن ذلك لم يكن كافيا من أجل التأهل إلى ثمن النهائي.

وحقق منتخب تونس 4 نقاط في المركز الثالث بينما فرنسا وأستراليا بـ 6 نقاط لكل منهما وتأهلت الديوك في الصدارة بفارق الأهداف>

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