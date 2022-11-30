تشكيل بولندا - ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام الأرجنتين.. وميليك على مقاعد البدلاء
الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 19:44
كتب : FilGoal
يقود روبرت ليفاندوفسكي هجوم منتخب بلاده بولندا أمام الأرجنتين في كأس العالم.
روبرت ليفاندوفسكي
النادي : برشلونة
ويلعب منتخب بولندا ضد الأرجنتين في الجولة الثالثة لمجموعات كأس العالم قطر 2022.
ويجلس أركاديوش ميليك مهاجم بولندا على مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل بولندا كالآتي:
المرمى: فويتشيك تشيزني
الدفاع: بارتوش بيريشينكي - جاكوب كيويور - كميل جليك - ماتي كاش
الوسط: جريزيجورز كريتشوفياك - بيوتر زيلينسكي - كريستيان بيليك - برزيمسلاف فرانكوفسكي
الهجوم: سويديرسكي - روبرت ليفاندوفسكي
ويمتلك منتخب بولندا 4 نقاط في صدارة المجموعة بينما يأتي منتخب الأرجنتين في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.
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