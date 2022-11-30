تشكيل بولندا - ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام الأرجنتين.. وميليك على مقاعد البدلاء

الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 19:44

كتب : FilGoal

فويتشيك تشيزني - بولندا والسعودية - كأس العالم 2022

يقود روبرت ليفاندوفسكي هجوم منتخب بلاده بولندا أمام الأرجنتين في كأس العالم.

ويلعب منتخب بولندا ضد الأرجنتين في الجولة الثالثة لمجموعات كأس العالم قطر 2022.

ويجلس أركاديوش ميليك مهاجم بولندا على مقاعد البدلاء.

أخبار متعلقة:
تاريخ لم يكتمل الكنغر يصطاد النسر غياب حكيمي وأملاح عن مران المغرب قبل مواجهة كندا في كأس العالم

وجاء تشكيل بولندا كالآتي:

المرمى: فويتشيك تشيزني

الدفاع: بارتوش بيريشينكي - جاكوب كيويور - كميل جليك - ماتي كاش

الوسط: جريزيجورز كريتشوفياك - بيوتر زيلينسكي - كريستيان بيليك - برزيمسلاف فرانكوفسكي

الهجوم: سويديرسكي - روبرت ليفاندوفسكي

ويمتلك منتخب بولندا 4 نقاط في صدارة المجموعة بينما يأتي منتخب الأرجنتين في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

بولندا الأرجنتين كأس العالم ليفاندوفسكي
نرشح لكم
كرنفال كأس العالم – "قليل الظهور" رجل مباراة السعودية والمكسيك ميسي: الفريق ظهر بشكل أقوى بعد خطأ مني.. ومواجهة أستراليا صعبة جدا كرنفال في الجول – ماك أليستر "الأيرلندي".. حقق ميسي طلبه فأنقذه بالتأهل الشهري: منتخب السعودية قدم مستوى مشرف في كأس العالم ست مقاعد متبقية لحسم مواجهات ثمن نهائي كأس العالم هيرفي رينار: خروج السعودية من كأس العالم؟ إنها كرة القدم موعد مباراة الأرجنتين ضد أستراليا في ثمن نهائي كأس العالم.. والقنوات الناقلة موعد مباراة فرنسا ضد بولندا في ثمن نهائي كأس العالم.. والقنوات الناقلة
أخر الأخبار
كرنفال كأس العالم – "قليل الظهور" رجل مباراة السعودية والمكسيك 7 دقيقة | قطر 2022
ميسي: الفريق ظهر بشكل أقوى بعد خطأ مني.. ومواجهة أستراليا صعبة جدا 21 دقيقة | قطر 2022
كرنفال في الجول – ماك أليستر "الأيرلندي".. حقق ميسي طلبه فأنقذه بالتأهل 26 دقيقة | قطر 2022
الشهري: منتخب السعودية قدم مستوى مشرف في كأس العالم 55 دقيقة | قطر 2022
ست مقاعد متبقية لحسم مواجهات ثمن نهائي كأس العالم 56 دقيقة | قطر 2022
هيرفي رينار: خروج السعودية من كأس العالم؟ إنها كرة القدم ساعة | قطر 2022
موعد مباراة الأرجنتين ضد أستراليا في ثمن نهائي كأس العالم.. والقنوات الناقلة ساعة | قطر 2022
موعد مباراة فرنسا ضد بولندا في ثمن نهائي كأس العالم.. والقنوات الناقلة ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يقيل المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية 2 انتهت نهائي دوري المرتبط - الأهلي (64) - (59) الاتحاد.. الأحمر بطل دوري المرتبط 3 تقرير: الاتحاد الإيراني يخاطب فيفا لمعاقبة أمريكا بسبب لفظ الجلالة 4 انتهت كأس العالم - السعودية (1)-(2) المكسيك.. وداعا للثنائي الأخضر