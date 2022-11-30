مصدر من البنك الأهلي لـ في الجول: اتجاه لإقالة خالد جلال.. رئيس النادي غادر غاضبا بين الشوطين

كشف مصدر من البنك الأهلي احتمالية إقالة خالد جلال منصبه عقب الخسارة من إنبي في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وخسر البنك الأهلي للقاء الثالث على التوالي في الدوري والكأس، واكتفى الفريق بتحقيق فوز واحد فقط.

وقال مصدر من البنك الأهلي لـ FilGoal.com: "أشرف نصار رئيس النادي غادر المباراة بين الشوطين بسبب غضبه من الأداء".

وأوضح "رئيس النادي غاضب من نتائج الفريق في الفترة الأخيرة خاصة بعد التدعيمات التي أبرمها النادي في سوق الانتقالات الصيفية".

وواصل "هناك اتجاه لإقالة خالد جلال من منصبه، ومن المرجح أن تقام جلسة لمجلس الإدارة لبحث مستقبل المدير الفني".

وكشف "أبرز المرشحين حتى الآن لخلافة خالد جلال حال إقالته: حسام حسن وحلمي طولان ومعين الشعباني".

وتأخر البنك الأهلي بنتيجة 3-0 في الشوط الأول لكن الفريق قلص الفارق في الشوط الثاني رغم النقص العددي.



























































































تقدم إنبي بثلاثية: رفيق كابو ويوسف لبيب ومحمد عبد العاطي، بينما سجل البنك الأهلي ثنائية عن طريق محمود قاعود ومحمد هلال.

فوز إنبي هو الأول في الدوري الموسم الحالي بعد تعادلين وهزيمتين، وارتفع رصيد الفريق لـ 5 نقاط في المركز التاسع.

بينما ظل البنك الأهلي في المركز الثامن برصيد 5 نقاط ومتكبدا الهزيمة الثانية له على التوالي.

وارتقى رفيق كابو لصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 3 أهداف.

ووصل التونسي للهدف رقم 3 في الدوري مع إنبي في اللقاء الخامس له، وهو أكثر مما سجله في الموسم قبل الماضي مع سموحة خلال 28 مباراة إذ سجل هدفين فقط.