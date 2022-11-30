الكنغر يصطاد النسر

تأهل منتخب أستراليا إلى دور الـ16 لكأس العالم قطر 2022 بعد الفوز على الدنمارك.

وفاز منتخب أستراليا على الدنمارك بهدف دون رد في الجولة الثالثة لدور المجموعات.

ليصل إلى النقطة رقم 6 له ويحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف فرنسا المتصدربالعدد ذاته من النقاط وبفارق الأهداف.

وتجمد رصيد الدنمارك عند نقطة واحدة في المركز الرابع. وأنهى منتخب تونس المجموعة في المركز الثالث برصيد 4 نقاط بعد الفوز التاريخي على فرنسا.

ويعد هذا التأهل هو الثاني في تاريخ منتخب أستراليا لدور الـ16 في المونديال، بعدما فعلها قبل ذلك في كأس العالم 2006 في ألمانيا.

تغيير واحد في تشكيل أستراليا- دوك وماكجري يقودان الهجوم في مواجهة الحسم 📋 بعد الهزيمة أمام فرنسا، ثلاثة تغييرات في تشكيل الدنمارك وبرايثوايت يقود الهجوم في لقاء التأهل 📋#في_المونديال pic.twitter.com/OWWZavqChn — FilGoal (@FilGoal) November 30, 2022

وصف المباراة

بدأ الشوط الأول بمستوى متوسط من المنتخبين دون فرص حقيقية على المرمى.

وظهر منتخب الدنمارك بشكل أفضل بعض الشيء في الجانب الهجومي وكانت له بعض المحاولات ولكن غير خطيرة على مرمى أستراليا.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني بادر منتخب أستراليا بالهجوم في محاولة للتسجيل في شباك الدنمارك.

إلى أن نجح منتخب أستراليا في تسجيل الهدف عن طريق ماثيو ليكي.

وجاء هدف الفوز في الدقيقة 60 عن طريق ماثيو ليكي بعد هجمة مرتدة سريعة وانطلاقة من منتصف الملعب ليضع الكرة بالقدم اليسرى في شباك كاسبر شمايكل.

واحتسب الحكم الجزائري مصطفى غربال ركلة جزاء لصالح منتخب الدنمارك بعد سقوط كريج جودوين، لكنه تراجع عن قراره سريعا واحتسب تسلل بعدما رفع الحكم المساعد الراية.

واستمرت محاولات منتخب الدنمارك لإحراز التعادل في الوقت المتبقي ولكن دون جدوى.

لتنتهي المباراة بفوز أستراليا وتأهله إلى دور الـ16 في انتظار متصدر المجموعة الثالثة.